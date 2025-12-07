Alegeri București. 4 grade la ora 8 dimineața. Când sunt șansele de ploaie. Cum va fi vremea în ziua votului în București

La ora șapte dimineața, la deschiderea urnelor pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, termometrele arătau trei grade și nu ploua. La 8 erau 4 grade. Temperatura va rămâne în zona 6-7 grade, fără ploaie pe parcursul zilei, după puținele precipitații de dimineață, până în 9.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, duminică, în ziua votului, în București „cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi posibile ploi slabe sau burniță, iar vântul va sufla slab până la moderat.”

Temperatura maximă va fi de 7-8 grade, se spune în prognoza specială pentru Capitală.

De asemenea, duminică, între orele 08:00 și 20:00, municipiul București se va afla sub incidența unui

mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificările de vânt.

Foto: Gabriel Petrescu | Dreamstime.com