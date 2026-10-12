Trei muncitori, găsiți morți într-un rezervor de apă, pe un șantier din Portugalia. Presa locală scrie că sunt români

Trei muncitori în construcţii au fost găsiţi morţi, luni, într-un rezervor de apă din incinta unei reşedinţe private din apropierea oraşului Loulé, în sudul Portugaliei, într-un accident care pare să fi fost un accident de muncă, potrivit informaţiilor furnizate de jandarmerie, relatează AFP. Potrivit presei locale, cele trei victime sunt cetățeni români, informație neconfirmată încă oficial de autorități.

Cei trei bărbați au fost găsiți fără viață în rezervorul de apă în care efectuau lucrări de impermeabilizare, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al jandarmeriei.

Cauzele exacte ale tragediei rămân necunoscute în acest moment. Postul public RTP menţionează posibilitatea ca muncitorii să fi murit în urma unei intoxicaţii cu produse în interiorul rezervorului, dar subliniază că aceasta este o ipoteză preliminară.

Inspecţia Muncii urmează să se deplaseze la faţa locului pentru a stabili circumstanţele accidentului.

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