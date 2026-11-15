Trei nave lovite lângă Sulina. Anunțul făcut de ministrul Apărării

Ministrul Apărării, Radu Oprea a declarat duminica această, după ce trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării, că va aduce în discuţie la Bruxelles omologilor săi situaţia de securitate din proximitatea țării noastre.

„Trei nave au fost lovite aseară (sâmbătă seară – n.r.) în apropierea gurilor Dunării. Din fericire nu au fost victime, iar incendiile izbucnite au fost ţinute sub control de echipaje. Garda de Coastă, alte instituţii româneşti au fost în contact permanent cu echipajele pentru a interveni în caz de nevoie. Avioanele F16 au decolat, executând misiunile încredinţate. Şi totuşi dronele au lovit vasele sub diverse pavilioane: Evia Petrol V, Marsol şi Ali Najafov”, a a scris Oprea, duminică, într-o postare pe Facebook.

El a anunţat că, marţi şi miercuri, va avea, la Bruxelles, la reuniunea oficială a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, care se desfășoară pe agenda Consiliului Uniunii Europene.

„Voi aduce pe masa discuţiilor situaţia din Marea Neagră. Avem nevoie de solidaritatea aliaţilor manifestată prin patrularea cu avioane de observare, de echipamente pentru lupta antidronă. În acest context, am avut întâlniri cu compania Thales care ne furnizează radarele Gap Filler şi pe care le vor livra mai devreme. Dotare, pregătire, schimb de informaţii, coopereare sunt priorităţile MAPN, dar şi diplomaţie pentru a găsi răspunsuri rapide la noile provocări”, a adăugat ministrul Apărării.

Trei nave lovite drone

Începând de sâmbătă seară, trei nave comerciale au fost lovite de drone.

Prima navă, petrolierul Evia Petrol V, sub pavilion grec, a fost lovită, în jurul orei 21.10, de o dronă, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord.

Ulterior, în jurul orei 21.45, vrachierul Marsol, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă, provocând un incendiu la bord.

„În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime”, preciza MApN.

„O altă navă comercială, Ali Najafov, a anunţat că a fost lovită de o dronă, noaptea trecută (noaptea de sâmbătă spre duminică – n.r.), în apropierea gurilor Dunării. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipaj”, a informat MApN.

În timpul serii, locuitorii din județul Tulcea au fost alertați de autorități privind posibile căderi de resturi de drone, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținte aeriene la est de Insula Șerpilor și la sud-est de Sulina.