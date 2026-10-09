Trei oameni au fost uciși de o lovitură Houthi asupra aeroportului din capitala saudită Riad, războiul escaladează

Atacurile de joi asupra aeroportului din Riad au provocat moartea a trei persoane, au declarat vineri autoritățile saudite, în contextul în care gruparea Houthi din Yemen a intensificat atacurile cu rachete asupra regatului și a încercat să blocheze spațiul său aerian, pe fondul unui război tot mai intens, declanșat de conflictul dintre SUA și Iran, transmite Reuters.

Atacurile, care au rănit, de asemenea, mai multe persoane, au avariat un avion al companiei Saudia Airlines și au provocat coloane de fum deasupra aeroportului, determinând multe companii aeriene să anuleze zborurile către capitala saudită cu câteva zile înainte ca aceasta să găzduiască o reuniune importantă a șefilor companiilor petroliere mondiale.

WATCH: Footage confirms a Houthi strike hit a stationary aircraft at Riyadh Airport, Saudi Arabia. https://t.co/0FLJXDyA4U — Clash Report (@clashreport) October 8, 2026

Atacurile aeriene saudite au lovit ținte ale grupării Houthi în capitala yemenită Sanaa în cursul nopții, au declarat oficiali Houthi și mass-media afiliată acestora, ca parte a unui război aerian tot mai intens împotriva grupării aliate cu Iranul, menit să contracareze recentele câștiguri teritoriale ale acesteia, amenințările la adresa transportului maritim internațional și atacurile asupra regatului.

O coaliție condusă de Arabia Saudită, care susține forțele guvernamentale din Yemen, a declarat că a distrus trei platforme de lansare a rachetelor utilizate de Houthi și a avertizat că va răspunde ferm la atacurile asupra civililor.

Houthi, care au încercuit forțele guvernamentale yemenite în Taiz, al treilea oraș ca mărime din Yemen, și încearcă să-și apere pozițiile de pe coasta Mării Roșii împotriva unei ofensive susținute de Arabia Saudită, ucisese deja trei persoane în urma unor atacuri asupra aeroporturilor din regat la începutul acestei săptămâni.

Autoritatea saudită pentru aviație civilă a declarat că traficul aerian la aeroportul din Riad a revenit la normal, iar site-ul de urmărire a zborurilor flightradar24 a arătat o reluare treptată a zborurilor, inclusiv ale unor companii aeriene din Orientul Mijlociu.

Compania aeriană Saudia Airlines a precizat că una dintre victimele de joi era unul dintre angajații săi.

Lupte cruciale în Yemen

Războiul civil din Yemen s-a transformat rapid în cel mai aprig front al unui conflict regional mai amplu, declanșat de atacul SUA și al Israelului asupra Iranului, care a început pe 28 februarie.

Conflictul are o importanță crucială pentru piețele energetice globale, având în vedere că forțele Houthi atacă navele din Marea Roșie și din strâmtoarea Bab el-Mandeb, poarta de acces sudică a acesteia, reducând și mai mult aprovizionarea cu petrol din Golf, în condițiile în care Iranul blochează parțial Strâmtoarea Ormuz.

Luna trecută, gruparea Houthi a realizat o avansare fulgerătoare de-a lungul coastei yemenite a Mării Roșii pentru a prelua controlul deplin asupra zonei de coastă din jurul strâmtorii, determinând Arabia Saudită să reintre în conflictul care rămăsese mult timp în stare latentă și să susțină o contraofensivă a guvernului.

Luni, forțele guvernamentale au recucerit teritoriul din jurul zonei de coastă a strâmtorii Bab el-Mandeb, în urma unor intense atacuri aeriene saudite, iar luptele continuă în acea zonă.

Cu toate acestea, forțele Houthi au reușit, de asemenea, să întrerupă o arteră rutieră cheie care leagă Taiz – un oraș cu peste jumătate de milion de locuitori și o garnizoană de mii de luptători pro-guvernamentali – de zonele montane în care au avansat.

Gruparea a anunțat lansări repetate de rachete balistice asupra Arabiei Saudite, proclamând că va închide spațiul aerian saudit și avertizând angajații instalațiilor petroliere că le va lovi și pe acestea.