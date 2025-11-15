Trei persoane rănite într-un accident grav, la Sibiu. Au fost implicate două autoturisme şi un microbuz

Accidentul s-a produs sâmbătă dimineaţă, pe DN 14, în zona localităţii sibiene Laslea. În urma acestuia, trei persoane au fost rănite, iar traficul în zonă este complet blocat, potrivit IPJ Sibiu, citat de News.ro.

În accident au fost implicate 10 persoane din 2 autoturisme şi un microbuz. În urma accidentului, trei bărbaţi, toţi din judeţul Braşov, pasageri în microbuz, au fost răniţi.

Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe direcţia Mediaş – Sighişoara, un bărbat în vârstă de 28 de ani, din Sighişoara a pierdut controlului direcţiei de deplasare şi a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 29 de ani, din Sighişoara şi cu un microbuz transport persoane, condus de un bărbat de 31 de ani, din judeţul Braşov, a transmis IPJ Sibiu.

Cele trei persoane rănite sunt un bărbat în vârstă de 54 de ani care a suferit un traumatism facial, fiind preluat de echipajul SMURD şi transportat la CPU Mediaş, unul în vârstă de 37 ani cu traumatism membru superior și un altul în vârstă de 25 ani cu un traumatism toracic. Ultimii doi bărbați au fost preluați de echipajul SAJ şi transportați tot la CPU Mediaş.

Poliția face acum cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii accidentului rutier şi luarea măsurilor legale.

La ora publicării acestei știri, traficul în zonă este blocat total.