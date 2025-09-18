Trei poliţişti, împuşcaţi mortal în statul american Pennsylvania. Alți doi sunt în stare critică

Trei ofițeri de poliție au fost uciși și alți doi au fost răniți grav într-un atac armat care a avut loc miercuri în statul american Pennsylvania. Atacatorul a fost împușcat mortal de forțele de ordine, au anunțat autoritățile, citate de BBC.

Incidentul s-a produs miercuri, puțin după ora 14:00, ora locală, în Codorus Township, o comunitate din comitatul York, în sud-estul Pennsylvaniei. Polițiștii interveneau în cadrul unei anchete privind violența domestică când au fost împușcați.

„Ei se aflau acolo pentru a continua o anchetă începută ieri (marți n.r.)”, a declarat colonelul Christopher Paris, comisar al poliţiei statale, la o conferinţă de presă, citat de Reuters. Oficialul a refuzat să dea detalii despre circumstanţe, cu excepţia faptului că a caracterizat ancheta ca fiind „legată de viaţa domestică”.

Împușcăturile au forțat locuitorii dintr-un district școlar din apropiere, Spring Grove, – un oraș mic cu aproximativ 2.500 de locuitori – să se pună la adăpost pentru scurt timp. Districtul a declarat ulterior că școala nu a fost afectată.

Cei doi agenţi care au fost răniţi de focuri de armă au fost duşi la un spital din apropiere, unde au fost internaţi în stare critică, dar stabilă.

Un canal local de ştiri a relatat că poliţiştii încercau să pună în execuţie un mandat de percheziţie când au avut loc împuşcăturile.

Suspectul împuşcat mortal nu a fost identificat public, iar autorităţile au refuzat să dezvăluie imediat agenţiile de aplicare a legii din care făceau parte agenţii.