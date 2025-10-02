Trei români, condamnați pentru furturi de cupru în Franța. Reacția ironică a judecătoarei după ce „Americanu” i-a spus că furau de foame

Doi hoți cu cetățenie română au fost condamnați miercuri la trei ani de închisoare pentru furturi de cupru din sud-vestul Franței, iar un al treilea inculpat, tot român, la doi ani pentru tăinuirea unei cantități de 45 de tone de metal, vândută cu 320.000 de euro, transmite France Presse.

În cadrul acestei anchete, condusă în urma unei „noi creșteri a furturilor de metale” în regiunea Nouvelle-Aquitaine, paisprezece persoane au fost trimise în fața tribunalului penal din Bordeaux pentru spargeri în întreprinderi și furturi de cabluri de la operatori, comise între 2022 și 2024.

Doar trei dintre cei cercetați, aflați în detenție, au apărut în fața instanței: cei doi hoți, cumnați, în vârstă de 37 și 27 de ani, și tăinuitorul, un recidivist în vârstă de 35 de ani.

Toți trei au recunoscut faptele. Procuratura a cerut până la 4 ani și jumătate de închisoare. Au fost emise mandate de arestare pentru prinderea celor absenți.

Au spus că furau ca să aibă de mâncare, judecătoarea nu i-a crezut

„Da, am făcut greșeli, aveam probleme în familie, nu lucram”, a recunoscut, prin intermediul unei traducătoare, cel mai în vârstă dintre cumnați, poreclit „Cornici”.

„Banii câștigați erau cheltuiți imediat pe mâncare”, a afirmat cel mai tânăr, poreclit „Americanu”.

„Nu s-au văzut aceste mese copioase”, le-a răspuns președinta completului de judecată. „Spuneți că sunt furturi din necesitate, dar avem mai degrabă impresia că faceți bani cu cuprul în Franța, plecați în România și vă întoarceți”, a spus ea, făcând referire „teancurile de bancnote” cu care se afișau pe TikTok.

„Cuprul ars, o erezie în domeniu”

Potrivit acuzării, cuprul era ars pentru a îndepărta izolația, apoi revândut.

„În acest dosar, este foarte dificil să știm cine face ce, cine se ascunde în spatele numelor din registrele companiilor cumpărătoare, cine va beneficia de aceste fonduri”, a pledat Julien Plouton, avocatul tăinuitorului supranumit „Rich”.

O companie de reciclare cu sediul în Haute-Garonne, care a achiziționat aceste 45 de tone cu o marjă de 45.000 de euro, este de asemenea urmărită penal.

„Nu exista un control real” asupra originii cuprului, a acuzat procurorul în pledoaria sa.

„Le-am reamintit în mod oficial (angajaților) că este interzis cuprul ars, este o erezie în domeniu”, a răspuns directorul general al acestei companii cu 150 de angajați, care a fost achitat.

Potrivit Ministerului de Interne, în 2024 au fost înregistrate aproximativ 2.100 de furturi de cupru în zona jandarmeriei (96% din teritoriu) și peste 200 de autori au fost arestați între ianuarie 2023 și octombrie 2024.

Foto: © Huguette Roe | Dreamstime.com