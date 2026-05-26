Trei șoferi care şi-au parcat mașinile pe scena altarului de la Şumuleu-Ciuc, cercetați de poliție

Trei persoane sunt cercetate de polițiștii după ce au parcat pe altarul de la Șumuleu-Ciuc, în Duminica Rusaliilor catolice.

Incidentul a avut loc pe 24 mai, când catolicii au sărbătorit prima zi de Rusalii. Imagini cu cele trei autoturisme parcate pe pe scena altarului în aer liber din Șumuleu-Ciuc au apărut pe rețelele de socializare.

IPJ Harghita a transmis că cele trei persoane au fost identificate și sunt cercetate de polițiștii din Miercurea Ciuc, care s-au autosesizat după apariția pozelor în spațiul public, conform Agerpres.

Cei trei șoferi sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de profanare a lăcașurilor de cult sau a obiectelor de cult.

„Poliția Municipiului Miercurea-Ciuc s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de profanare a lăcașurilor de cult sau a obiectelor de cult. Cele trei persoane, cu vârste de 38, 39 și 47 de ani, din județul Harghita, care și-au parcat autoturismele pe scena altarului, au fost identificate în urma activităților operative desfășurate de polițiști. Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și a dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Harghita.

Conform sursei citate, „astfel de comportamente contravin normelor de conduită civică și respectului datorat locurilor cu semnificație religioasă și comunitară și recomandă manifestarea unui comportament responsabil în toate spațiile publice”.

Și Primăria Miercurea-Ciuc a semnalat incidentul într-o postare pe Facebook și le-a mulțumit persoanelor care au realizat înregistrările.

„În duminica Rusaliilor Catolice, persoane necunoscute au intrat cu autoturismele pe scena altarului Hármashalom din Șumuleu-Ciuc. Autoritățile au fost informate despre incident. Identificarea persoanelor și a autoturismelor implicate avansează în mod corespunzător. Vă mulțumim pentru înregistrări, cu ajutorul cărora au putut fi demarate procedurile!”, se arată pe pagina de Facebook a municipalității.

Altarul în aer liber aflat în șaua dintre dealul Șumuleu Mare și dealul Șumuleu Mic este locul de unde se oficiază, în fiecare an, slujba de Rusaliile catolice din cadrul marelui pelerinaj de la Șumuleu Ciuc și unde Papa Francisc a celebrat liturghia pontificală în anul 2019.