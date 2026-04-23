Trei țări au anunțat că nu vor difuza Eurovision la televiziunea publică. Una dintre ele va transmite, în schimb, filme despre Palestina

Conferință de presă cu ocazia unei actualizări ORF privind cea de-a 70-a ediție a Concursului Eurovision de la Viena, care va avea loc în perioada 12-16 mai 2026. FOTO: Isabelle Ouvrard / imago stock and people / Profimedia

Posturile naționale de televiziune din Irlanda, Spania și Slovenia nu vor difuza în acest an concursul Eurovision, după ce au decis să boicoteze evenimentul din cauza participării Israelului, potrivit The Guardian.

După ce a anunțat că nu va trimite un reprezentant în competiție, postul public sloven RTV a confirmat joi că va transmite, în schimb, o serie de filme despre Palestina.

„Nu vom difuza concursul Eurovision. Vom difuza seria de filme Voices of Palestine, care include documentare și lungmetraje palestiniene”, a declarat directoarea RTV Slovenia, Ksenija Horvat, pentru Associated Press.

Postul public spaniol RTVE și-a reiterat săptămâna trecută decizia de a nu transmite Eurovision Song Contest, ceea ce înseamnă că show-ul nu va fi difuzat la televiziunea din Spania pentru prima dată de când țara participă, din 1961.

La rândul său, postul public irlandez RTÉ a anunțat încă din decembrie anul trecut că nu va transmite și nu va participa la eveniment.

Țările de Jos și Islanda s-au retras și ele din competiție în decembrie anul trecut, însă concursul va fi totuși difuzat de posturile publice naționale NPO și RÚV.

Ediția din acest an a Eurovisionului, care marchează 70 de ani de la lansare, va reuni 35 de țări participante și este programată să aibă loc la Vienna, capitala Austria, în perioada 12–16 mai.

Retragerile au fost determinate de decizia organizatorului, European Broadcasting Union, de a permite participarea Israelului, în pofida criticilor legate de modul în care își desfășoară operațiunile în războiul din Gaza.