Trei victorii pentru Nicușor Dan și trei oameni de care a dorit să scape. A meritat prețul plătit?

Învestirea guvernului Niculescu va consfinți parteneriatul lui Nicușor Dan cu PSD. Un guvern mixt, din care ambele părți câștigă. Președintele păstrează controlul asupra premierului, o formă de protecție să nu apară AUR la guvernare. Sorin Grindeanu hrănește armata din teritoriu și pofta de putere a baronilor. Într-un an și jumătate, președintele a scăpat de trei personaje incomode, și-a impus voința pe trei subiecte majore, dar a pierdut și ceva esențial: sprijinul unei părți importante din electoratul care l-a votat.

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Dacă vă spunea cineva în mai 2025 că Nicușor Dan va deveni principalul partener politic al PSD l-ați fi trimis probabil la plimbare. Omul care s-a luptat cu Gabriela Firea ani la rândul, cel care a fost susținut de PNL și USR, să se rotească la 180 de grade? De ce?

Din iunie 2025 până în octombrie 2026, Nicușor Dan și-a urmărit atent propriile obiective. Nu a ținut cont nici de criticile vechilor susținători, nici de pierderea încrederii electoratului de dreapta care l-a ajutat să devină președinte. La început de mandat, a preferat să joace cărțile în stilul său, cinic în unele situații, să elimine pe cine era de eliminat. A avut răbdare și tenacitate.

Președintele Dan a rupt parteneriatele cu PNL și USR, partidele care l-au susținut pentru Palatul Cotroceni. Probabil, nu simte că le este dator cu ceva și nici că au fost decisive în victoria sa. Dar, dacă ne uităm cu atenție, a fost și o luptă personală cu anumite personaje din aceste formațiuni.

Trei nume au căzut rapid în dizgrația președintelui: Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Ciprian Ciucu. Toate se află, în acest moment, într-o situație ingrată.

O sabie sacrificată cu ajutorul PSD și AUR

Bolojan, omul care trebuia să fie principalul partener al președintelui, i-a provocat cele mai multe probleme. Bolojan a crezut că își poate impune voința ca la Oradea, un calcul greșit, care a intrat în contradicție cu stilul lui Nicușor Dan. Cum două săbii nu încap în aceeași teacă, una a trebuit sacrificată. Pentru asta, a fost nevoie chiar și de mâna PSD, plus AUR.

Ruperea relației Nicușor Dan – Ilie Bolojan a trimis PNL în Opoziție după șapte ani. Nu este o întâmplare că liberalii, care nu au câștigat alegerile parlamentare vreodată, trec în Opoziție când rup relația de vasalitate față de președintele în funcție. Nicușor Dan le-a dat o variantă: guvernul Veștea și eliminarea lui Bolojan.

Cum partidul a preferat să continue pe mâna lui Bolojan, zarurile au fost aruncate. Pe fir a ajuns și DNA, iar premierul demis a fost citat să dea declarații în fața procurorilor. După intrarea PNL în Opoziție, contestatarii lui Bolojan din partid vor încerca treptat să creeze o masă critică pentru un viitor Congres.

Fritz și Ciucu au căzut și ei

Dominic Fritz a jucat și el cartea independenței, iar USR l-a sfidat pe Nicușor Dan, părintele partidului. Fritz și-a pierdut poziția de primar al municipiului Timișoara, după ce PSD a modificat legea privind integritatea în Parlament cu ajutorul AUR. Președintele a promulgat-o, iar Fritz rămâne în Opoziție împreună cu partidul său. Între timp, DNA verifică și alte fapte ale președintelui USR.

Al treilea nume care nu a fost pe placul lui Nicușor Dan a fost Ciprian Ciucu. Câștigător al bătăliei pentru Capitală, Ciucu nu s-a numărat vreodată printre favoriții președintelui. Daniel Băluță (PSD), spre exemplu, era o variantă agreată de Palatul Cotroceni pentru București, spre deosebire de Ciucu. Plasat sub control judiciar, după ce a fost acuzat de procurorii DNA că a primit mită în timpul campaniei electorale, primarul Capitalei a fost un aliat puternic în PNL pentru Ilie Bolojan.

Justiția decide cine e vinovat sau nu

Justiția trebuie să decidă dacă cei doi (sau trei) sunt vinovați și nu fac vreo legătură între dorințele președintelui și acțiunile procurorilor. Dar e cert că până acum cei trei au plătit un preț politic pentru independența lor și pentru eventualele lor greșeli sau nereguli. Pentru Ilie Bolojan, nici măcar procurorii nu au lansat acuzații oficiale, dar mașinăria de propagandă a PSD a ridicat miza dosarului.

Trei succese pentru președinte

Nicușor Dan poate trece în dreptul său trei succese. Primul mare succes a venit în prima parte a lui 2026, când, după o negociere cu PSD, și-a instalat numele dorite în fruntea marilor parchete. Cu mâna lui Marinescu, omul tandemului Olguța Vasilescu-Claudiu Manda, președintele și-a impus voința. Nu a contat că Marinescu și-a plagiat teza de doctorat și că verificarea lui se amână de peste 10 luni. Drept premiu, ministrul PSD poate primi drept recompensă un nou mandat la Justiție, fără ca o cercetare universitară să fie finalizată.

Al doilea succes pentru Nicușor Dan este că a reușit să impună un guvern până la finalul anului și să evite alegerile anticipate. Instalarea guvernului Niculescu, compus majoritar din miniștri PSD, a fost posibilă și după ce președintele a lansat „pe surse” amenințarea că un vot împotriva învestirii echivalează cu alegerile anticipate. Palatul Cotroceni a acționat când a dorit, deși în momentul votului pentru Siegfrid Mureșan nu a vorbit vreodată despre alegeri anticipate. O diferență de măsură care devoalează intențiile prezidențiale.

Președintele a bifat și un al treilea succes personal: a reușit să blocheze cooptarea AUR la guvernare. Am scris de mai multe ori că ținta președintelui este că falia să fie între pro-occidentali și extremiști, nu între PNL și PSD. Cred că strategia lui Nicușor Dan este să fie prezidențiabilul primei tabere, inclusiv al PSD, la următoarele alegeri.

Ce vedem în aceste zile în AUR, regrupările politice și forfota din jurul lui Simion arată că se pregătește spargerea frontului extremist. Iar în acest atac, revedem nume vechi pentru Dan Voiculescu sau Maricel Păcuraru.

Ce nu am văzut de la președinte în ultimele 18 luni

Nu am văzut o poziționare fermă pentru un control civil asupra serviciilor de informații și propuneri pentru SRI, SIE și SPP. Nu am văzut o luptă, așa cum promisese în campanie, pentru demantelarea structurilor infracționale sau a marii corupții.

Nu am văzut vreun raport despre anularea alegerilor din 2024, ci doar promisiuni permanente.

Și nu am văzut un apetit pentru reforme. Președintele este mai preocupat de menținerea unui status-quo decât de declanșarea unor proiecte de modernizare. Politica „pas cu pas”, lansată de Klaus Iohannis, ne duce cu gândul că pașii pot să fie mici sau uneori pe loc. Nu am văzut cum va arăta România viitorului.

Vom avea parte de spectacol

Mihai Răzvan Ungureanu a fost prins de USL că înfrupta cu vită Kobe și bea băuturi fine în 2012, pe când era premier. Pregătiți-vă ca în perioada următoare să aflați dezmățul din diferite instituții, motivul pentru greaua moștenire! Până o să primim binele promis, o să avem parte de spectacol mediatic.

Desigur, pentru toate va exista un vinovat: Ilie Bolojan. Premiantul este PSD, cel care a votat toate măsurile de austeritate, iar ulterior a fugit de la guvernare. Ce va urma în perioada următoarea va fi prezentarea „grelei moșteniri”.

Din păcate, ultimii doi ani au fost ani pierduți pentru România. Puține reforme, spre zero, am încheiat gâfâind un PNRR din care am pierdut miliarde de euro, societatea își continuă procesul de divizare, iar oamenii au din ce în ce mai multe probleme.

Întrebarea pentru președinte este: a meritat prețul plătit pentru lupta cu Ilie Bolojan și cu oamenii care au pus ștampila pe Nicușor Dan?