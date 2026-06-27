Zile de foc în București. ANM anunță cod roșu de caniculă și temperaturi de aproape 40 de grade

Temperaturile vor continua să crească în Capitală, care va intra sub incidența unui cod roșu de caniculă începând de luni.

Sâmbătă este cod galben de caniculă în București, potrivit ANM. Valul de căldură va persista, cu disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, potrivit prognozei speciale pentru Capitală. Temperatura maximă va fi de 32…34 de grade, iar cea minimă de 18…20 de grade și noaptea va fi tropicală.

Duminică, Bucureștiul se va afla sub cod portocaliu de caniculă, au anunțat meteorologii. Valul de căldură va persista și se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă va fi de 19…21 grade.

Luni, Capitala va intra sub cod roșu de caniculă. Astfel, valul de căldură va continua să se intensifice, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi de 38…39 de grade, iar cele minime de 20…23 grade.

Potrivit ANM, Bucureștiul și mai bine trei sferturi din țară se vor afla sub cod roșu de caniculă până miercuri, 1 iulie.