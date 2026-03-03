Trendyol aduce spiritul olimpic pe pârtiile din România: Din Milano și Cortina, direct în Poiană!

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 s-au încheiat, dar spiritul olimpic rămâne. Dincolo de podiumuri și medalii, energia, ambiția și dorința de a depăși fiecare limită rămân alături de fiecare pasionat de sport. Direct de la Milano Cortina, spiritul ajunge acum pe pârtiile din România. Noua Colecție Olimpică, dezvoltată și produsă de Trendyol sub licența Comitetului Olimpic Internațional, a ajuns pe pârtia din Poiana Brașov, acolo unde sporturile de iarnă încă sunt în toi.

Într-un cadru spectaculos, cu zăpadă proaspătă și lumină clară de munte, colecția a fost prezentată chiar acolo unde îi este locul: pe pârtie. Schiorii din Poiana Brașov au avut ocazia să descopere piesele direct la baza muntelui: de la hanorace, joggeri, jachete impermeabile sau accesorii inspirate din universul olimpic.

Creată ca o gamă atemporală, destinată unui public global, Colecția Olimpică este produsă în ediție limitată și reunește piese vestimentare concepute pentru confort și funcționalitate, potrivite atât pentru activități outdoor, cât și pentru ținute casual de zi cu zi. De la hoodie-uri și pantaloni jogger pentru femei și bărbați, la colanți, bustiere sportive, jachete impermeabile și cagule, fiecare piesă reflectă dinamismul și energia asociate spiritului olimpic.

Piesele sunt deja disponibile în aplicația Trendyol, iar în 2026, acestea vor putea fi găsite și în Magazinele Oficiale Olimpice din Milano și la Muzeul Olimpic din Lausanne.

Trendyol, marketplace online internațional de top, este licențiat oficial al Comitetului Olimpic Internațional încă de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. În cadrul acestei colaborări, Trendyol a adus anterior Colecția Olimpică mai aproape de fanii sportului cu ocazia ediției Paris 2024.

Articol susținut de Trendyol