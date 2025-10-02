Trenurile CFR Călători tractate de locomotive electrice vor circula și după 7 octombrie, în urma semnării unei convenții de eșalonare a datoriilor

Trenurile CFR Călători tractate de locomotive electrice vor circula și după 7 octombrie, după ce operatorul de stat a semnat cu Electrificare CFR SA o convenție de eșalonare a plăților restante. Cea mai veche factură neplătită este de la final de martie.

Reamintim că Electrificare CFR SA trimisese la final de septembrie către CFR Călători o notificare ce însemna că din 7 octombrie, locomotivele electrice ale CFR Călători nu ar mai fi avut acces în rețeaua CFR SA și numai cele diesel ar fi putut circula. Motivul ține de datoriile mari ale CFR Călători.

Într-un comunicat remis miercuri, CFR Călători dădea vina pe Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și spunea că nu are cum să nu acumuleze datorii, atât timp cât ARF nu virează către companie sumele necesare, conform legii.

Cel puțin pentru un timp situația a fost rezolvată prin semnarea joi a acestei convenții de eșalonare între CFR Călători și Electrificare CFR SA .

Într-un răspuns transmis către HotNews.ro, Electrificare CFR SA a spus că a emis notificarea de reluare a dreptului de acces pentru CFR SA.

Ce spune Electrificare CFR-SA

„În cadrul Societății „Electrificare CFR”-SA, finanțarea activității curente se asigură din veniturile proprii obținute de Societate, urmare a încheierii contractelor de vânzare-cumpărare energie electrică utilizată de către OTF în activitatea de exploatare feroviară.

La această dată, SNTFC “CFR Călători”-SA, în calitate de consumator, figurează cu debite rezultate din neachitarea la termen a facturilor, cea mai veche factură neplătită fiind cea de final martie, scadentă la data de 11.06.2025.

Societatea „Electrificare CFR”-SA a acceptat, la data prezentei, încheierea cu SNTFC “CFR Călători”-SA a unei convenții de eșalonare a plăților restante.

În consecință, “Electrificare CFR”-SA a emis, cu data de 02.10.2025, Notificarea de reluare a dreptului de acces pentru SNTFC “CFR Călători”-SA, pentru care a fost emisă interzicerea începând cu data de 07.10.2025”.