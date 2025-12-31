Trenurile Eurostar au început să circule din nou după haosul de marți, însă pasagerii sunt avertizați să se aștepte la întârzieri

Trenurile Eurostar care leagă Marea Britanie de Europa continentală prin tunelul ce trece pe sub Canalul Mânecii și-au reluat circulația miercuri, însă pasagerii au fost avertizați că sunt posibile în continuare întârzieri și anulări după ce o problemă la alimentarea cu energie electrică a dus la suspendarea curselor feroviare cu o zi înainte, relatează BBC și The Guardian.

Mii de pasageri, în perioada aglomerată de dinaintea Anului Nou, s-au confruntat cu ore întregi de întârzieri după ce operatorul feroviar a anulat marți cursele dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles din cauza unei probleme la alimentarea electrică a liniei contact și a unei defecțiuni la un tren LeShuttle.

Unele servicii au fost reluate marți seara pe singura linie disponibilă, Eurostar precizând că au existat „probleme suplimentare cu infrastructura feroviară pe parcursul nopții”.

Un comunicat publicat miercuri pe site-ul Eurostar arată: „Plănuim să operăm toate serviciile noastre astăzi, însă, din cauza efectelor în lanț, pot exista în continuare unele întârzieri și posibile anulări de ultim moment”.

Întârzierile trenurilor Eurostar s-au redus dramatic miercuri

Primul tren de miercuri de la stația St Pancras către gara Gare du Nord din Paris, programat la ora 6:01, a fost anulat, în timp ce plecarea de la 6:31 figura ca fiind întârziată „din cauza unei probleme tehnice la un alt tren” aflat în tunel. Toate celelalte servicii apăreau pe site-ul Eurostar ca fiind programate conform orarului obișnuit.

După ce operatorul a avertizat marți asupra unor întârzieri de până la șase ore la terminalul din Folkestone, miercuri dimineață a anunțat că acestea au scăzut la 30 de minute. Așteptările de șase ore persistau la Calais, însă pasagerii au fost sfătuiți să se prezinte la îmbarcare conform planificării.

Serviciul îi avertizase marți pe pasageri să își amâne călătoriile pentru o altă dată și i-a prevenit cu privire la întârzieri severe, precum și la anulări de ultim moment.

Pe lângă problema de alimentare cu energie, a existat și un tren LeShuttle defect în tunelul Canalului Mânecii, legătura feroviară submarină de 50 km dintre Folkestone, în sud-estul Angliei, și Coquelles, lângă Calais, în nordul Franței.

Marți, angajați Eurostar de la gara St Pancras din centrul Londrei au fost văzuți distribuind sticle de apă persoanelor care așteptau în spatele unor cordoane și care erau afectate de întârzieri. Între timp, mașinile care încercau să traverseze prin Eurotunel au provocat ambuteiaje pe drumul de acces către terminalul din Folkestone.

Un pasager al LeShuttle, Tim Brown, a declarat însă agenției de presă PA Media că a rămas blocat în mașina sa, pe tren, la terminalul din Calais timp de peste trei ore, fără „acces la mâncare sau apă”. „Faptul că nimeni nu a venit să ofere tuturor câte o sticlă de apă este ceea ce m-a șocat cel mai mult”, a spus el. „Știu că se mai întâmplă lucruri neprevăzute, dar cu siguranță aceasta ar fi fost o modalitate simplă de a ajuta”, a adăugat el.

Eurostar are monopol pe transportul feroviar prin tunelul de sub Canalul Mânecii

Site-ul Eurostar a arătat anterior că până și serviciile de pe continent care nu folosesc tunelul Canalului Mânecii – precum cele dintre Paris și Bruxelles – au fost anulate pe parcursul zilei de marți.

Eurostar deține un monopol asupra serviciilor de transport feroviar de pasageri prin tunelul care leagă Marea Britanie de Franța încă de la deschiderea acestuia în 1994.

Omul de afaceri britanic Richard Branson, fondatorul Virgin Group, a promis lansarea unui serviciu concurent. De asemenea, compania italiană Trenitalia a anunțat că intenționează să concureze cu Eurostar pe ruta Paris-Londra până în 2029.

Perturbările de marți au afectat Eurostar într-un moment în care compania se confruntă cu critici legate de tarifele sale ridicate, în special pe ruta dintre Paris și Londra.