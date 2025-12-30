Blocaj major în Tunelul Canalului Mâneci. Cu o zi înainte de Revelion, toate trenurile Eurostar dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt suspendate

Mulțimi de călători așteaptă informații la terminalul Eurostar din gara St Pancras International, întrucât trenurile Eurostar sunt anulate în urma unei pene de curent în Tunelul Canalului Mânecii. 30 decembrie 2025. Credit line: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Eurostar, serviciul de trenuri de mare viteză care leagă Marea Britanie de Europa continentală, a anunțat marţi la prânz suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles” până la noi ordine, din cauza unor „perturbări majore”, potrivit News.ro și BBC.

În cursul dimineţii, Eurostar anunţase că se confruntă cu mai multe probleme care afectează circulaţia trenurilor sale. Compania a menționat o „problemă de alimentare cu energie electrică în tunelul de sub Canalul Mânecii”, care leagă Parisul de Londra.

Ulterior, compania a transmis că se confruntă și cu o „problemă tehnică la un tren Shuttle”, un serviciu care transportă maşini, camioane şi autocare între Franţa şi Regatul Unit.

„Trenurile noastre riscă să sufere întârzieri importante şi anulări de ultim moment”, a avertizat Eurostar, într-una dintre cele mai aglomerate perioade, cu o zi înainte de Revelion.

Pasagerii, rugați să-și amâne călătoria

„Recomandăm cu tărie tuturor pasagerilor noştri să-şi amâne călătoria pentru o altă dată. Vă rugăm să evitaţi să vă prezentaţi la gară, cu excepţia cazului în care aveţi deja un bilet pentru a călători astăzi”, a recomandat Eurostar.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru Reuters că nu se ştie când vor fi reluate serviciile şi a refuzat să estimeze numărul de pasageri afectaţi de întrerupere.

Un număr record de 19,5 milioane de clienți au călătorit cu Eurostar anul trecut, cu 850 000 mai mult decât în 2023. În ultimele luni, mai multe companii și-au anunțat intenția de a deschide linii concurente cu Eurostar, care în prezent este singura companie care transportă pasageri pe linia de sub Canalul Mânecii care leagă Londra de continent.