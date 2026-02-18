Trenurile reîncep să circule între București și Ploiești, după cinci ore de pauză

Circulația feroviară a fost reluată, miercuri, în jurul orei 10 între București și Ploiești, după ce în cursul nopții a fost oprită din cauza copacilor care au căzut peste linia de contact. Cele mai mari întârzieri sunt de peste șase ore.

„CFR SA. informează că, începând cu ora 9:54, SRCF București a reluat circulația pe firul I între Brazi și Crivina. Echipele CFR S.A. continuă intervențiile pe firul II pentru degajarea arborilor căzuți, înlocuirea elementelor avariate și verificarea instalațiilor, pentru menținerea siguranței circulației feroviare”, se arată într-un comunicat.

Mai multe trenuri de lung parcurs au staționat peste patru ore în gările Ploiești Vest și Ploiești Sud, iar unele trenuri dinspre Brașov au fost oprite la Câmpina.

CFR Călători anunțase că anulează 20 de trenuri, din cauza vremii severe.

Pe București – Ploiești, începând cu ora 2.11, s-a înregistrat lipsă de tensiune în linia de contact pe firul I, ca urmare a căderii unui copac peste rețeaua de contact, spunea CFR SA. Pentru remedierea deranjamentului a fost îndrumată o drezină pantograf de la Ploiești.

Începând cu ora 3:15, lipsa de tensiune s-a extins și pe firul II Crivina – Brazi, după ce un copac a căzut peste ambele fire de circulație. În urma verificărilor efectuate pe firul II Brazi – Crivina, echipele de intervenție au constatat că arborele căzut a afectat și firul I, fiind identificate console rupte pe ambele fire. Pentru remediere acționează și drezina pantograf îndrumată din Stația Chitila.

De la ora 4:00, pentru asigurarea condițiilor de intervenție în siguranță, s-a dispus scoaterea tensiunii pe firul I Brazi – Ploiești Vest, pe linia 5 din stația Brazi și pe firul I Ploiești Vest – Ploiești Sud.