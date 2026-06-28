Trenurile vor lipsi timp de cinci ani pe o line importantă din vestul țării. Explicațiile CFR Infrastructură

CFR SA anunță cea mai îndelungată închidere a unei linii de tren foarte importante. Practic trenurile nu vor mai circula între 2027 și 2032 pe cei 111 km unde se vor face lucrări de modernizare în valoare de peste 6 miliarde lei.

În prezent, trenurile nu circulă pe cei 150 km dintre Cluj și Oradea, șantierele pornind în ianuarie 2024. Acum, CFR anunță că va închide circulația pe o altă rută importantă, o restricție care va dura aproape cinci ani.

Închiderea afectează practic cea mai rapidă rută feroviară dintre București și cel mai mare oraș din vestul țării.

Proiectul de modernizare prevede lucrări la 62 de poduri și 259 de podețe, precum și intervenții importante la tuneluri.

Nu vor mai circula trenuri directe București – Timișoara via Craiova

CFR anunță că va închide complet circulația feroviară între Drobeta Turnu Severin și Caransebeș pentru perioada februarie 2027 – februarie 2032.

„Închiderea totală a acestei secțiuni este necesară pentru executarea lucrărilor în condiții de siguranță, pe un traseu cu o complexitate ridicată din punct de vedere feroviar, tehnic și geografic”, spune operatorul de stat.

Tronsonul este pe magistrala 100 București – Videle – Craiova – Băile Herculane – Timișoara. Pe cei 533 km trenurile fac peste 11 ore, față de șase ore și jumătate acum 30 de ani. Pentru că sunt multe limitări de viteză, un tren Budapesta – București a devenit faimos pentru întârzierile foarte mari.

Între Drobeta Turnu Severin și Caransebeș sunt 111 km și niciun tren nu face mai puțin de 2 ore și 9 minute. Pe zi circulă în prezent cinci trenuri pe sens. Tronsonul nu a fost niciodată unul rapid, însă în 2000 erau și trenuri care făceau sub două ore.

Magistrala 100 feroviară

Cum poți ajunge pe alte trasee de la București la Timișoara

În prezent există un tren direct București – Timișoara, via Brașov – Sighișoara – Deva – Arad. Distanța este de 678 km, iar călătoria durează 12 ore. Distanța este cu 145 km mai mare decât pe magistrala 100.

În trecut existau – și ar putea fi introduse și pe viitor – trenuri București – Timișoara via Sibiu – Vințu de Jos – Deva – Arad, însă distanța este de peste 650 km, iar între Arad și Timișoara sunt șantiere și trenurile fac extrem de mult timp. Sunt vitezele mici și între Brașov și Sibiu, linia nefiind electrificată.

Între Cluj și Oradea au fost introduse autobuze de înlocuire tren pentru care biletele pot fi cumpărate de la operatorii feroviari, iar graficele de circulație sunt publicate pe site-urile companiilor. Este posibil ca o astfel de soluție să fie pusă în practică și pentru Drobeta Turnu Severin – Caransebeș.

Ce lucrări se vor face în cei cinci ani de pauză feroviară

CFR spune că lucrările includ modernizarea liniei de cale ferată, a instalațiilor de electrificare, semnalizare și telecomunicații, introducerea sistemului ERTMS nivel 2, modernizarea stațiilor, lucrări la sisteme de drenaj, terasamente, pasaje, viaducte și adaptarea infrastructurii la cerințele europene de interoperabilitate.

Proiectul prevede lucrări la 62 de poduri și 259 de podețe, precum și intervenții importante la tuneluri. Pe Lotul 4 vor fi reabilitate șapte tuneluri existente. Pe Lotul 5 este prevăzută reabilitarea tunelului Rachitoberg, cu lungimea de 496 m, și construirea tunelului Poarta I, galerie pentru linie dublă, cu lungimea de 1.279 m. Pe Lotul 6 vor fi reabilitate tunelurile Feneș și Tâmpa și vor fi construite tunelurile Poarta II și Poarta III, ambele galerii pentru linie dublă, precizează compania.

CFR SA spune că operatorii de transport feroviar de călători și de marfă au fost notificați cu privire la închiderea planificată a liniei, pentru organizarea activității și adaptarea solicitărilor de alocare.

Contracte de 6 miliarde lei

Planurile de modernizare împart distanța în trei loturi, valoarea totală cumulată a lucrărilor fiind de peste 6,5 miliarde lei.

Cele trei loturi sunt:

Drobeta Turnu – Severin – Băile Herculane, 41,6 km, valoare contract 2,3 milioane lei, termen finalizare, iulie 2031

Băile Herculane – PO Nou Poarta, 32,6 km, valoare contract 2,14 miliarde lei, termen finalizare octombrie 2030.

PO Nou Poarta – Caransebeș, 37,1 km, valoare contract 2,11 miliarde lei, termen finalizare februarie 2032

Cât făcea cel mai rapid tren București – Timișoara în diverși ani

Nicio altă magistrală nu s-a degradat în 30 de ani mai mult decât M100 București – Craiova – Drobeta Turnu Severin – Timișoara (533 km), iar cele mai rapide trenuri fac (în teorie) aproape 11 ore, cu patru ore mai mult decât mașina și cu peste patru ore mai mult decât trenurile Intercity din anii ’90.

1971: 7 ore și 25 de minute

1989: 7 ore și 50 de minute

1994: 7 ore și 18 minute

1996: 6 ore și 25 minute

1998: 6 ore și 28 de minute

2005: 7 ore și 24 minute

2008: 7 ore și 38 de minute

2014: 8 ore și 30 de minute

2020: 9 ore și 46 de minute

2025: 10 ore și 41 minute

Aproape toate trenurile care circulă între aceste orașe ajung, însă, la destinație cu zeci de minute întârziere.

Zone campioane la întârzieri

Sunt cinci trenuri directe pe zi între București și Timișoara, dintre care patru circulă pe magistrala 100 (via Craiova). Un bilet costă 139 de lei la clasa a 2 a și 200 de lei la cușetă cu șase paturi. Cel mai scump bilet la CFR Călători costă 470 de lei (cabină de dormit single), iar la Astra Trans, cel mai scump bilet este 493 lei la Dormit Lux Single

HotNews.ro a monitorizat la începutul lunii martie platforma Infofer.ro cum arată parcursul trenurilor București – Craiova – Timișoara. Peste 90% dintre ele au acumulat întârzieri pe parcurs. Media a fost de 40-50 de minute, iar maximul, de peste 100 de minute. Cele mai mari întârzieri, uneori și de 70-80 minute, au apărut între Lugoj și Caransebeș, unde sunt șantiere.

Cel mai rapid tren din istorie între cele două orașe a fost IC 912 în anii 1995 – 1996 și făcea numai 6 ore și 25 de minute și oprea în numai două gări pe cei 533 km. În prezent, trenurile directe opresc în 13 localități.

Iată orarul cu adevărat istoric al acelui InterCity: Timișoara (6.23) -Drobeta Turnu Severin (9.12 – 9.14) – Craiova (10.38 – 10.43) – București Nord (12.48).

Un alt Intercity care pleca după amiază avea performanțe la fel de bune – IC 914: Timișoara (15.25) – Drobeta T S (18.14 – 18.16) – Craiova (19.40 – 19.45) – București Nord (21.50).