Un tren numit eternitate. De ce nu ajunge niciodată la timp cursa CFR Călători care tocmai a avut 10 ore întârziere

Pe 9 ianuarie, trenul IR 79 Budapesta – București a făcut 26 de ore, după ce două locomotive s-au defectat pe drum. Nu e o întâmplare izolată. Acest tren întârzie zi de zi, cel mai adesea între o oră și două ore, iar în ultimele 50 de zile nu a ajuns niciodată la timp în Capitală.

Dintre cele opt mari magistrale feroviare, cea cu numărul 100, București – Timișoara, a decăzut cel mai mult în ultimii 30 de ani. În 1996, un tren IC făcea 6 ore și 25 de minute pe 533 km. În prezent, niciun tren NU mai face sub 10 ore și 40 minute.

Trenul Muntenia întârzie aproape zi de zi măcar 100 de minute

Trenul IR 79 parcurge 845 km în 16 ore și are aproape 250 de kilometri în Ungaria și 607 în România, unde are 25 de opriri pe relația Arad – Timișoara – Craiova – București. Din totalul călătoriei, trei ore și jumătate sunt pe teritoriu maghiar și 13 ore pe cel românesc. Asta însă doar în teorie, pentru că în practică, trenul întârzie în general mai bine de două ore și intră în țară cu zeci de minute întârziere, zi de zi.

Din datele CFR Călători trimise către HotNews.ro, pentru ultimele 50 de zile, trenul Muntenia nu a ajuns în nicio zi la timp la Gara de Nord, cea mai mică întârziere fiind de 14 minute, în ziua de 8 decembrie. A doua cea mai mică întârziere din ultimele 50 de zile a fost de 56 minute.

Întârzierile sunt mai mari când afară este foarte frig și se defectează unele instalații feroviare sau alte trenuri. Când sunt probleme cu locomotiva, trenul ajunge să facă peste 20 de ore pe drum.

Cea mai mare întârziere a fost de 621 minute, pe 9 ianuarie, când două locomotive s-au stricat și s-a înregistrat una dintre cele mai mari întârzieri din istoria trenurilor internaționale CFR Călători. Operatorul a explicat aici ce s-a întâmplat și a anunțat ce măsuri tehnice a luat, pentru a nu se mai repeta așa ceva.

În zilele cu probleme se trece de 200 de minute

Cât a întârziat trenul „Muntenia” Budapesta Keleti – București Nord în ultimele zile

17 ianuarie: 112 minute

18 ianuarie: 162 minute (83 minute la intrarea în țară)

19 ianuarie: 92 minute (50 minute la intrarea în țară)

20 ianuarie: 151 minute (54 minute la intrarea în țară)

Am monitorizat în ultimele zile și parcursul pe teritoriul românesc a trenului pereche IR 78, București – Budapesta. Joi a ajuns la Curtici cu 72 minute întârziere, sâmbătă cu 67 minute, duminică cu peste două ore, iar luni, 144 minute. Marți trenul a ajuns la Curtici cu 85 de minute mai târziu, dar în primii 100 km deja acumulase 39 de minute.

În ianuarie au fost două zile cu întârzieri de peste 200 de minute, în timp ce în decembrie au fost câteva zile cu întârzieri de peste trei ore.

Șantierele și restricțiile încetinesc trenul Muntenia

CFR Călători a explicat faptul că lucrările de infrastructură administrate de CFR SA se află în desfășurare de mai mult timp pe diferite secțiuni ale tronsoanelor Arad – Timișoara – Caransebeș și Drobeta Turnu Severin – București.

„Diferența dintre minutele de întârziere înregistrate la intrarea în țară (stația Curtici) și cele de la sosirea în stația București Nord a fost determinată în principal de restricțiile existente pe infrastructura feroviară”, spune CFR Călători. La final de decembrie și început de ianuarie, pe fondul valului de aer rece „s-au înregistrat multiple disfuncționalități la nivelul infrastructurii”:

Operatorul a dat câteva exemple de probleme cu apărut pe traseu:

– șine rupte

– macazuri înzăpezite

– afectarea sistemelor de dirijare și semnalizare

– linii electrice de contact avariate de copacii căzuți

– șine blocate de copaci căzuți

– restricții consistente de viteză impuse de administratorul infrastructurii – CFR SA (pe zonele în care se desfășoară lucrări la infrastructura feroviară și pe zonele cu șine înghețate, unde există risc de patinare a trenurilor).

Conform orarului, trenul IR 79 pleacă din Budapesta la ora 15.10, intră în România la 19.37 și ar trebui să ajungă la 8.23 în Gara de Nord. Perechea sa, IR 78, pleacă din București la 21.19 și ajunge la Budapesta la 12.50.

Care sunt porțiunile extrem de lente între Arad și București

HotNews.ro a consultat datele infofer.ro despre parcursul trenurilor Arad – Timișoara – Craiova – București în ultimele zile, iar între Arad și Caransebeș peste 90% dintre trenuri au acumulat întârzieri, uneori și de peste 100 de minute. Din cauză că sunt multe porțiuni unde viteza este limitată la 30-40 km/h, trenul Muntenia face, conform Mersului Trenurilor, patru ore pe cei 155 km dintre Arad și Caransebeș. însă adesea se adaugă 20-30 minute întârziere.

Între cele două orașe există un tren Regio privat care face 5 ore și 47 minute, fiindcă așteaptă alte trenuri (și staționează zeci de minute), iar viteza medie este în jurul a 27 km/h.

Atât trenul Muntenia, cât și o bună parte dintre trenurile care circulă pe magistrala 100 Timișoara – București acumulează întârzieri și pe ultimii 50 de km, de la Videle, până în Capitală, traseu unde sunt și lucrări, dar și restricții. Multe trenuri ajung să facă 80 de minute pe această porțiune unde se făceau sub 40, când linia era în stare bună.

Și în Ungaria sunt probleme pentru „Muntenia”

Trenul IR 79 Muntenia pornește de la Budapesta, iar drumul pe teritoriul ungar ar trebui să dureze sub trei ore, până la intrarea în România, la Curtici. Însă, în ultima lună, zi de zi au fost întârzieri și în Ungaria, arată datele CFR Călători. A fost o singură excepție, în noaptea de Revelion, când trenul a intrat la timp în România.

În acest an, cea mai mare întârziere la intrarea în țară a fost pe 10 ianuarie, 105 minute, trenul sosind în Gara de Nord cu un total de 204 minute „delay”, arată datele CFR Călători.

Ce spune CFR Călători despre întârzierile trenului Muntenia în România și în țara vecină

„În perioada 30.11.2025 – 31.12.2025, până la jumătatea lunii decembrie, la intrarea în țară, în stația Curtici, trenul internațional IR 79 a sosit, în general, fără întârzieri, acestea apărând ulterior, în special în a doua jumătate a lunii, când au variat între 15 și 100 de minute, ca urmare a restricțiilor de circulație existente pe rețeaua feroviară din Ungaria cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile de iarnă care a cuprins mare parte din Europa.

În ceea ce privește întârzierile înregistrate la sosirea în stația București Nord, acestea s-au situat, în majoritatea cazurilor, între aproximativ 60 și 110 minute, existând și situații punctuale în care au depășit 150–190 de minute, atunci când, de exemplu, circulația a fost întreruptă temporar din cauza defectării unor trenuri ale operatorilor privați”.

Ce spune CFR Călători despre întârzierea record din 9 ianuarie; 10 ore și 21 minute

În data de 08/09.01.2026, trenul IR 79 a înregistrat o întârziere semnificativă, de 621 de minute, din următoarele motive:

– La intrarea în țară, trenul avea o întârziere de 78 de minute.

– În stația Vinga Hm, locomotiva s-a defectat, fiind necesară așteptarea unei locomotive de ajutor.

– Din cauza condițiilor meteo nefavorabile (temperaturi foarte scăzute și ger), și locomotiva de ajutor s-a defectat.

– Trenul a plecat din stația Vinga Hm cu o întârziere de 445 de minute, fiind preluat de o locomotivă de la un tren aflat în circulație până la Timișoara Nord, de unde a plecat spre București Nord cu o întârziere totală de 496 de minute.

– Pe parcurs, până la destinație, trenul IR 79 a mai acumulat minute de întârziere (două ore și cinci miniute) ca urmare a restricțiilor de circulație pe infrastructura feroviară.