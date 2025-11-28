Troița de la Tâncăbești unde era comemorat liderul legionar Zelea Codreanu a fost tăiată. Anchetă anunțată de Poliție pentru distrugere

Susținători ai lui Zelea Codreanu fac salutul nazist la Tâncăbești, unde se comemorează asasinarea acestuia în 1938. FOTO: Vadim Ghirda / AP / Profimedia

Troița de la Tâncăbești, județul Ilfov, a fost tăiată de la bază, iar în loc a fost pusă o perie pentru toaletă, arată mai multe imagini postatate de cercetătoarea Adina Marincea. În același timp, polițiștii au anunțat, într-un comunicat, că fac verificări.

Autoritățile au informat vineri, 28 noiembrie, că polițiști din Snagov au văzut că troița, unde era comemorat fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu, deși astfel de manifestări sunt interzise prin lege, a fost tăiată.

„La acest moment, poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi desfăşoară activităţi, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanţelor în care a avut loc evenimentul. Cercetările sunt continuate de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere, urmărirea penală fiind sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, a transmis IPJ Ilfov.

Imagini au fost postate pe Facebook și de cercetătoarea la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Adina Marincea.

Incidentul a avut loc cu câteva zile înainte de comemorarea legionară care are loc la Tâncăbești.

Anul trecut, în noaptea de 30 noiembrie – 1 decembrie 2024, mai multe persoane, printre care şi preşedinta S.O.S., Diana Şoşoacă, l-au comemorat pe Codreanu în același loc, cu slujbă religioasă, cântece legionare și salutul nazist, interzis prin lege.

Şoşoacă a afirmat atunci că se împlinesc 86 de ani de la uciderea liderului legionar, pe care îl consideră un patriot: „E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”.

Ulterior, șapte persoane au fost plasate sub control judiciar pentru utilizare a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Troița de la Tâncăbești a fost ridicată în locul în care este comemorat legionarul Corneliu Zelea Codreanu, ucis în pădurea din localitate la 30 noiembrie 1938.