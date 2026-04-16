Trotuarul absurd din Sectorul 3, cu toate elementele tipice: pavele noi, arbori pe mijloc și fără spațiu pentru pietoni. „Oamenii trec prin copaci, ca prin magie?”

Primăria Sectorului 3 a reușit performanța de a finaliza, probabil foarte recent, un nou trotuar „cu obstacole” unde arborii au fost prinși în mijlocul pavajului. O simplă plimbare devine pur și simplu o probă de echilibristică.

Rezultatul măiestriei administrație a fost un trotuar „placat” cu celebrele dale în nuanțe de roșu și gri, unde copacii nu mai sunt doar elemente de decor, ci veritabile santinele care blochează orice tentativă de trecere a vreunui cărucior de copii, a unui scaun rulant sau, de ce nu, a doi bucureșteni simultan.

Este, probabil, singurul trotuar unde nu trebuie să te ferești de mașini, întâia oară, ci de „pădurea” care răsare fix de unde ar trebui să existe spațiu de trecere.

