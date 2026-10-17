Un serial antologic HBO premiat cu Emmy aduce două nume mari în noul sezon

Antonio Banderas va juca alături de Nicolas Cage în sezonul al cincilea al serialului „True Detective”, produs de HBO, relatează Variety și Deadline.

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Filmările sunt programate să înceapă în 2027, iar acțiunea noilor episoade va avea loc în Jamaica Bay, New York.

Potrivit publicațiilor citate, Nicolas Cage îl va interpreta pe Henry Logan, în timp ce Antonio Banderas va juca rolul lui Rai García.

Pentru moment nu au fost dezvăluite prea multe detalii despre personajele celor doi actori sau despre povestea noului sezon.

Seoznul cinci va fi coordonat de Issa López, care a scris și regizat și sezonul al patrulea, intitulat „True Detective: Night Country”, care le-a avut în rolurile principale pe Jodie Foster și Kali Reis, iar acțiunea s-a desfășurat în Alaska.

López a dezvăluit anterior că noul sezon va avea unele legături importante cu evenimentele din Alaska, însă va spune o poveste nouă, cu personaje diferite.

„True Detective”, premiat de mai multe ori

„True Detective” este un serial antologic, ceea ce înseamnă că fiecare sezon prezintă o poveste distinctă, cu alte personaje și într-o altă regiune.

Primul sezon a fost lansat în 2014 și i-a avut în rolurile principale pe Matthew McConaughey și Woody Harrelson și s-a desfășurat în Louisiana.

Sezonul al doilea s-a desfășurat în California, iar al treilea în regiunea Ozarks, cu Mahershala Ali și Stephen Dorff în distribuție.

Potrivit HBO, „Night Country”, cel mai recent sezon difuzat, a fost cel mai urmărit din istoria serialului, cu 12,7 milioane de spectatori pe toate platformele.

Creat de Nic Pizzolatto, serialul a primit 41 de nominalizări la premiile Emmy și a câștigat șase trofee.

Antonio Banderas este cunoscut pentru rolurile din „Masca lui Zorro” și „Legenda lui Zorro”, dar și pentru vocea personajului Motanul Încălțat din franciza „Shrek”. Printre producțiile sale recente se numără „Babygirl”, cu Nicole Kidman în rolul principal, și filmul biografic despre Anthony Bourdain, „Tony”.

Nicolas Cage a jucat în filme precum „Leaving Las Vegas”, „National Treasure” și „Pig”. Rolul din „True Detective” va fi al doilea într-un serial de televiziune, după interpretarea sa din seria cu supereroi „Spider-Noir”.