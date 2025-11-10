Trump a amenințat BBC cu un proces de 1 miliard de dolari

Donald Trump a amenințat postul public britanic cu un proces de 1 miliard de dolari ca urmare a montajului făcut asupra discursului pe care l-a susținut înaintea violențelor de la Capitoliul SUA din 2021, a declarat o sursă apropiată echipei juridice a președintelui american pentru AFP.

Sursa, vorbind sub condiția anonimatului, a confirmat știrea Fox News potrivit căreia în scrisoarea lui Trump a fost menționat un termen-limită, până vineri, pentru ca postul britanic de televiziune să retragă materialul și să prezinte scuze.

Un purtător de cuvânt din echipa juridică a președintelui american a confirmat că a fost trimisă o scrisoare către BBC și a acuzat compania că l-a „defăimat” pe Trump, însă nu a oferit alte detalii despre pașii care urmează.

„BBC l-a defăimat pe președintele Trump, editând intenționat și în mod fraudulos documentarul său, pentru a încerca să se amestece în alegerile prezidențiale”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru AFP.

„Președintele Trump va continua să-i tragă la răspundere pe cei care răspândesc minciuni, înșelăciuni și știri false”, a mai afirmat el.

BBC a prezentat scuze

Duminică, directorul general al BBC, Tim Davie, și șefa departamentului de știri al postului public britanic, Deborah Turness, și-au anunțat demisiile după ce televiziunea a fost acuzată că a montat fragmente distincte dintr-un discurs al lui Trump în aşa fel încât acesta pare să le spună susţinătorilor săi că va mărşălui alături de ei spre Capitoliul din Washington. Documentarul, parte a emisiunii de ştiri „Panorama”, a fost difuzat cu o săptămână înainte de alegerile prezidenţiale din SUA din 5 noiembrie 2024.

Luni, într-un mesaj către comisia pentru media din Parlamentul de la Londra, președintele BBC a prezentat scuze și a calificat montajul respectiv drept o „eroare de judecată”.

„Această problemă a generat peste 500 de plângeri. Acestea sunt acum tratate în mod normal. De asemenea, a determinat BBC să reflecteze mai profund asupra situației. Concluzia acestei deliberări este că acceptăm faptul că modul în care a fost editat discursul a dat impresia unei chemări directe la acțiuni violente. BBC dorește să-și ceară scuze pentru această eroare de judecată”, a transmis președintele BBC, Samir Shah, citat de BBC.