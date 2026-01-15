Trump a anunțat Teheranul că nu intenționează să atace, susține un oficial iranian. Ce a transmis președintele SUA

Președintele SUA, Donald J. Trump, face declarații în fața presei în timp ce se îndreaptă spre Marine One pe peluza sudică a Casei Albe din Washington, DC, SUA, pe 13 ianuarie 2026. FOTO: Shawn Thew / Pool via CNP /MediaPunch / imago stock and people / Profimedia

O intervenție militară americană împotriva regimului de la Teheran nu a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, așa cum sugerau mai multe surse. Un diplomat iranian a explicat că Trump a informat Teheranul în acest sens, scrie Al Jazeera.

Trump a informat miercuri Iranul că nu intenționează să atace și a cerut Teheranului să dea dovadă de reținere, a declarat joi ambasadorul Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, potrivit publicației pakistaneze Dawn.

Ambasadorul iranian a dezvăluit că Teheranul a primit această informație miercuri, la ora 1:00 dimineața, ora Pakistanului (20:00 GMT).

Un atac american nu a mai avut loc în cele din urmă în noaptea de miercuri spre joi, așa cum mulți așteptau, dar Trump a evitat să spună totuși dacă a renunțat la un astfel de plan.

Miercuri, liderul de la Casa Albă a anunțat că i s-a spus că uciderile din cadrul represiunii guvernului iranian împotriva protestelor sunt în scădere și că, în opinia lui, în prezent nu există planuri pentru execuții pe scară largă.

„Am fost informați în mod destul de categoric – dar vom afla ce înseamnă asta – că execuțiile din Iran încetează și au încetat, și că nu există niciun plan de execuții. Mi s-a spus asta de la o sursă sigură și sper că este adevărat”, a spus liderul american, în Biroul Oval de la Casa Albă, în fața reporterilor. Informația „tocmai” ajunsese la el, a precizat președintele.

Întrebat cine sunt oamenii care i-au spus că uciderile din Iran au încetat, Trump a descris aceste persoane ca fiind „surse foarte importante din partea cealaltă”.

Totuși, președintele american nu a exclus o eventuală acțiune militară a SUA, spunând că „vom urmări evoluția procesului”, înainte de a menționa că administrația de la Washington a primit o „declarație foarte bună” din partea Iranului.

Numărul morților în Iran în urma represiunii regimului se ridică la 2.571 de persoane, potrivit agenției de știri Human Rights Activists, citată de The Guardian. Peste 18.100 de persoane au fost arestate.

În ultimele zile, protestele au scăzut în intensitate.

Un locuitor din Teheran a declarat pentru Al Jazeera că protestele s-au potolit după ce represiunea guvernului a provocat numeroase victime.

„Protestele s-au calmat în ultimele două sau trei zile din cauza numărului mare de persoane ucise. De aceea oamenii nu au mai ieșit în stradă”, a spus localnicul, care a dorit să rămână anonim.

Potrivit acestuia, perioada cea mai sângeroasă a fost joi și vineri săptămâna trecută, când demonstrații de amploare au cuprins capitala. Mulți oameni au fost uciși, iar familiile s-au adunat la cimitirele din Teheran și din afara orașului pentru a-i îngropa.

În afara cimitirelor, cei îndoliați purtau fotografii ale celor dragi și scandau sloganuri precum „moarte dictatorului”.

„Amploarea uciderilor este mare. Toată lumea știe că numărul victimelor este ridicat”, a spus localnicul citat de Al Jazeera.