Trump a anunțat un nou mare val de taxe vamale: De la 100% pentru medicamente originale până la 50% pe mobila de bucătărie

Președintele Donald Trump a dezvăluit joi o nouă rundă de taxe vamale pentru o gamă largă de produse importate în Statele Unite, inclusiv o suprataxă de 100% pentru medicamentele originale și o taxă de 25% pentru camioanele grele, adaosuri care vor intra în vigoare săptămâna viitoare, transmite Reuters.

În anunțul președintelui de pe rețeaua sa Truth Social nu se precizează dacă noile taxe se vor aplica în plus față de cele impuse în relația cu anumite țări sau dacă partenerii cu care are acorduri comerciale, precum Uniunea Europeană și Japonia, vor fi scutite.

Trump a mai spus că Statele Unite vor începe să perceapă o taxă vamală de 50% pentru dulapurile de bucătărie și mobilierul de baie și o taxă vamală de 30% pentru mobilierul tapițat, toate noile taxe urmând să intre în vigoare de la 1 octombrie.

„Motivul este „INUNDAREA” pe scară largă a Statelor Unite cu aceste produse din alte țări”, a scris Trump pe Truth Social referitor la taxele vamale aplicate produselor de uz casnic.

Acțiunile companiilor farmaceutice din Asia au scăzut, investitorii reacționând la această știre. Un indice care urmărește producătorii de mobilă cotați la bursă în China a scăzut, de asemenea, cu 1,1%.

Noile măsuri sunt considerate parte a schimbării strategiei administrației Trump către categorii juridice mai bine stabilite pentru acțiunile sale comerciale, având în vedere riscurile asociate cu un caz în fața Curții Supreme privind legalitatea tarifelor sale globale.

Noua taxă vamală de 100% aplicată oricărui produs farmaceutic de marcă sau brevetat se va aplica tuturor importurilor, cu excepția cazului în care compania a început deja construcția unei fabrici în Statele Unite, a declarat Trump.

Asociația Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, un grup patronal din domeniu, a transmis că firmele „continuă să anunțe investiții noi de sute de miliarde de dolari în SUA. Taxele pun în pericol aceste planuri”.

Trump a transformat taxele vamale într-un instrument cheie al politicii sale externe, utilizându-le pentru a renegocia acorduri comerciale, a obține concesii și a exercita presiuni politice asupra altor țări. Administrația sa a promovat taxele vamale ca o sursă importantă de venituri, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, afirmând că Washingtonul ar putea colecta 300 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului.

Trump a impus anterior taxe de securitate națională pentru oțel și aluminiu și derivate, autovehicule ușoare și piese auto, precum și cupru.

Țările cu acorduri comerciale, probabil protezate de noua rundă

Acordurile comerciale ale administrației Trump cu Japonia, UE și Regatul Unit includ prevederi care limitează taxele vamale pentru anumite produse, sugerând că noile taxe mai mari probabil nu le vor ridica peste cotele convenite.

Japonia evaluează modul în care noile măsuri se raportează la acordul pe care îl are cu SUA, a declarat vineri, într-o conferință de presă, negociatorul șef al țării, Ryosei Akazawa.

El a subliniat, însă, că taxele impuse medicamentelor japoneze nu vor fi mai mari decât cele din alte țări, deoarece Tokyo a obținut statutul de națiune cea mai favorizată pentru aceste produse și altele.

Patronatul farmaceutic american a declarat la începutul acestui an că 53% din valoarea de 85,6 miliarde de dolari a ingredientelor utilizate în medicamentele consumate în Statele Unite a fost fabricată în SUA, restul provenind din Europa și alți aliați ai SUA.

În ceea ce privește mobilierul, importurile în Statele Unite au atins 25,5 miliarde de dolari în 2024, în creștere cu 7% față de anul precedent. Aproximativ 60% din aceste importuri proveneau din Vietnam și China, potrivit publicației comerciale Furniture Today.

În august, Trump a promis că va impune noi taxe pentru mobilier, afirmând că acest lucru „va readuce industria mobilierului” în Carolina de Nord, Carolina de Sud și Michigan.

Conform statisticilor guvernamentale, numărul locurilor de muncă în industria de producție a mobilierului și a produselor din lemn din SUA s-a înjumătățit din 2000, ajungând la aproximativ 340.000 în prezent.