„O „conversație formidabilă”. Trump a discutat cu Lukaşenko, aliatul lui Putin, înainte de summitul din Alaska

Lukașenko nu este recunoscut de Occident drept președinte legitim al Belarusului după fraudarea alegerilor din 2020. Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Preşedintele SUA Donald Trump a discutat vineri la telefon cu liderul din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, un aliat fidel al preşedintelui rus Vladimir Putin, au informat atât Washingtonul cât și Minskul, înaintea summitului mult aşteptat dintre preşedinţii american și rus în Alaska, relatează AFP.

Belarus, fostă republică sovietică având graniță comună cu Ucraina, susţine invazia rusă şi a permis Moscovei să folosească teritoriul său pentru atacul la scară largă lansat asupra Ucrainei în februarie 2022.

Trump şi Lukaşenko au discutat „chestiuni bilaterale, subiecte regionale şi despre situaţia din zone sensibile, inclusiv Ucraina”, a indicat canalul de Telegram Pul Pervogo, afiliat serviciului de presă al preşedinţiei belaruse.

Aleksandr Lukaşenko i-a invitat pe Donald Trump şi familia sa să viziteze Minsk, iar „această invitaţie a fost acceptată”, potrivit acestei surse.

La rândul său, Donald Trump s-a arătat entuziasmat, într-o postare pe platforma sa Truth Social, de „conversația formidabilă” avută cu „foarte respectatul președinte al Belarusului”.

Trump a afirmat că motivul convorbirii a fost acela de a-i mulţumi lui Lukaşenko pentru eliberarea a 16 prizonieri şi de a-i cere să elibereze alţi 1.300.

În Belarus, condus cu o mână de fier de Lukaşenko timp de trei decenii, sunt încarceraţi sute de prizonieri politici, potrivit ONG-urilor care apără drepturile deţinuţilor.

Dintre aceştia, 16 au fost eliberaţi la începutul lunii iulie, între care şi opozantul Serghei Tihanovski, soţul cunoscutei opozante belaruse Svetlana Tihanovskaia, aflată în exil.

Donald Trump a afirmat că a discutat cu Lukaşenko „despre eliberarea altor 1.300 de prizonieri”.

Potrivit ONG-ului Viasna, 1.186 de prizonieri politici sunt reţinuţi în Belarus.