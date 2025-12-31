Trump a confundat un şoim israelian cu vulturul Americii

Preşedintele american Donald Trump a confundat un şoim lovit de o pală a unei turbine eoliene cu vulturul, emblema naţională a SUA, el distribuind o fotografie pe platforma sa Truth Social cu scopul de a pune la îndoială energia eoliană, una dintre ţintele criticilor sale preferate, relatează AFP și Agerpres.

În imaginea respectivă poate fi văzută o pasăre de pradă zăcând la baza unei turbine eoliene. „Eolienele ne ucid toţi frumoşii noştri vulturi!”, se emoţionează preşedintele în legenda fotografiei.

Dar această fotografie a fost făcută în urmă cu mai mulţi ani în Israel şi nu arată un „vultur pleşuv” („Bald eagle”), păsărea-simbol a Statelor Unite ale Americii.

Conform AFP; această fotografie a fost publicată în 2017 de ziarul israelian Haaretz, care identifică un şoim şi atribuie clişeul serviciului israelian de administrare a parcurilor naturale. Caractere ebraice sunt vizibile de altfel pe trunchiul turbinei eoliene.

Fotografia a fost distribuită pe platforma X de un cont gestionat de Casa Albă şi de Ministerul american al Energiei, care acuză eolienele de urâţirea peisajului, de costuri ridicate şi că ar reprezenta o ameninţare pentru biodiversitate, în special pentru păsări.

Mai mulţi congresmeni, democraţi şi republicani, au criticat difuzarea fotografiilor, între care guvernatorul Californiei, Gavin Newsom. „Don Adormitul nu ştie să recunoască emblema Americii?”, se întreabă democratul pe reţelele de socializare.

Vulturul este reprezentat pe timbre, pe monede şi pe insignele militare americane.

El este recognoscibil prin capul său alb şi talia sa mare, fiind o specie comună în America de Nord.

Pasărea din imaginea distribuită de Donald Trump este mai mică şi de culoare închisă.

În fiecare an în SUA, sute de mii de păsări mor din cauza turbinelor eoliene, potrivit Massachusetts Institute of Technology. Universitatea a precizat totuşi în 2023 că aceste decese „nu reprezintă decât o infimă parte a păsărilor ucise din alte cauze, precum coliziuni cu clădiri sau atacuri ale pisicilor domestice”.