Trump a ordonat declasificarea documentelor privind unul dintre cele mai mari mistere din istoria aviației: „Mulți oameni m-au întrebat despre asta”

Donald Trump a ordonat vineri declasificarea și publicarea tuturor documentelor guvernamentale referitoare la Amelia Earhart, celebra aviatoare americană dispărută deasupra Pacificului în 1937, transmite France Presse.

Această dispariție rămâne unul dintre cele mai intrigante mistere din istoria aviației, generând zeci de cărți, filme și teorii mai mult sau mai puțin fanteziste.

Împreună cu navigatorul Fred Noonan, Amelia Earhart a decolat pe 20 mai 1937 din Oakland, California, pentru a deveni prima femeie care zboară în jurul lumii, la cinci ani după ce a fost prima care a traversat Atlanticul singură.

Dar cei doi au dispărut pe 2 iulie după ce au decolat din Papua Noua Guinee pentru un zbor dificil de 4.000 de kilometri.

Trebuiau să realimenteze cu combustibil pe insula Howland, dar nu au ajuns niciodată acolo.

„Mulți oameni m-au întrebat despre viața și epoca Ameliei Earhart”, a scris președintele american într-un mesaj pe Truth Social.

„Dispariția ei, acum aproape 90 de ani, a captivat milioane de oameni”, a adăugat el, înainte de a ordona guvernului său „să declasifice și să facă publice toate documentele guvernamentale referitoare la Amelia Earhart, la ultima ei călătorie și la tot ce o privește”.

Ipoteza predominantă privind dispariția celor doi este că Amelia Earhart și Fred Noonan au rămas fără combustibil și au abandonat avionul bimotor Lockheed L-10 Electra în apropierea insulei Howland.