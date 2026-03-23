Trump a pus lângă Casa Albă o statuie al cărei original a fost aruncat în apă de protestatari în 2020

Lângă Casa Albă a fost amplasată o statuie a exploratorului italian Cristofor Columb, o nouă inițiativă a administrației președintelui Donald Trump de a redefini modul în care sunt prezentate istoria și cultura Statelor Unite, potrivit Reuters.

Campania împotriva unei ideologii pe care Trump o numește „antiamericană” a inclus măsuri precum desființarea expozițiilor dedicate sclaviei, reinstalarea de statui confederate și alte decizii despre care apărătorii drepturilor civile spun că ar putea anula decenii de progres social.

„Statuia se află acum în partea de nord a clădirii Eisenhower Executive Office, în incinta Casei Albe”, a spus Trump într-o scrisoare adresată duminică Conferinței președinților marilor organizații italo-americane. El a mulțumit grupului pentru donarea statuii către guvern.

În timpul protestelor Black Lives Matter din 2020, care au urmat uciderii lui George Floyd, mai multe orașe din SUA au dărâmat statuile navigatorului italian, ale cărui călătorii finanțate de spanioli începând cu anii 1490 au deschis calea pentru cuceririle europene ale Americii.

Uciderea lui Floyd a dus la o reevaluare la nivel mondial a epocii coloniale și a moștenirii sclaviei.

Protestatarii pentru egalitate rasială au contestat reprezentările eroice ale lui Columb, afirmând că acestea minimalizau sau ignorau cruzimea sa față de populațiile indigene din America.

Statuia originală a fost aruncată în apă în 2020 de protestatari

Trump l-a numit pe Columb „primul erou american și unul dintre cei mai curajoși și vizionari oameni care au pășit vreodată pe fața Pământului”, în scrisoarea făcută publică duminică.

Statuia de la Casa Albă este o reconstituire a uneia dezvelite de fostul președinte Ronald Reagan în Baltimore în 1984.

În 2020, statuia respectivă a fost aruncată în apele din portul orașului de către protestatari pe care Trump i-a calificat „revoluționari anti-americani” în scrisoarea sa.

Săptămâna trecută, Departamentul de Interne a anunțat că o statuie a lui Caesar Rodney, un proprietar de sclavi și semnatar al Declarației de Independență, va fi expusă la Washington după ce a fost dată jos în timpul protestelor pentru justiție rasială din Delaware în 2020.

O statuie a generalului confederat Albert Pike, răsturnată în timpul protestelor din 2020, a fost reinstalată anul trecut la Washington.