Trump a răbufnit la adresa lui Merz, după criticile dure privind războiul din Iran. „Nu știe despre ce vorbește”

Președintele SUA, Donald Trump, discută cu cancelarul german Friedrich Merz, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, pe 3 martie 2026, la Washington, D.C. FOTO: Daniel Torok/White House / Zuma Press / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, l-a criticat marți pe cancelarul german Friedrich Merz în legătură cu războiul din Iran, la o zi după ce șeful guvernului de la Berlin a afirmat că iranienii umilesc Statele Unite în cadrul negocierilor pentru încetarea conflictului, scrie Reuters.

„Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, consideră că este în regulă ca Iranul să dețină o armă nucleară. Nu știe despre ce vorbește!”, a scris Trump, într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social, interpretând greșit poziția lui Merz.

Cancelarul federal al Germaniei a afirmat că Iranul nu trebuie să dețină arme nucleare, sublliniază Reuters.

Merz a spus luni că liderii iranieni „umilesc” Statele Unite și îi determină pe oficialii americani să se deplaseze în Pakistan și apoi să plece fără rezultate, într-o mustrare neobișnuit de dură cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu.

Merz a precizat că nu vede ce strategie de ieșire urmăresc SUA în războiul cu Iranul, afirmațiile acestuia indicând diviziunile profunde dintre Washington și aliații săi europeni din NATO, care deja se adânciseră din cauza Ucrainei și a altor probleme.

Declarațiile lui Merz

„Iranienii sunt clar mai puternici decât se aștepta, iar americanii nu au, evident, nici o strategie cu adevărat convingătoare în cadrul negocierilor”, a declarat Merz, în timpul unei vizite la o școală din Marsberg, un oraș din regiunea sa natală, Sauerland, potrivit Deutsche Welle.

„Problema cu conflictele de acest gen este întotdeauna aceeași: nu trebuie doar să intri, ci trebuie să ieși apoi. Am văzut asta, foarte dureros, în Afganistan, timp de 20 de ani. Am văzut-o în Irak”, a spus el.

„În acest moment, nu văd ce ieșire strategică vor alege americanii, mai ales că iranienii negociază în mod evident foarte abil”, mai afirmat Merz.

Cancelarul german a adăugat că „o întreagă națiune este umilită de conducerea iraniană, în special de așa-numitele Gărzi Revoluționare”.

Conform acestuia, „germanii și europenii nu au fost consultați la începutul atacurilor SUA și ale Israelului asupra Iranului”.

Merz își exprimase deja scepticismul față de războiul declanșat de președintele american Donald Trump. „Dacă aș fi știut că situația va continua așa timp de cinci sau șase săptămâni și se va agrava treptat, i-aș fi spus-o într-un mod și mai categoric”, a spus el.