Trump a schimbat și numele Direcției Apărării din Casa Albă: „#WAR!”

Vicepreședintele american JD Vance alături de Donald Trump la ceremoniile organizate pe 26 mai 2025 la Cimitirul Național Arlington din SUA pentru a-i comemora pe militarii americani căzuți în război, FOTO: Brendan Smialowski / AFP / Profimedia Images

La câteva zile după ce Donald Trump a semnat un decret prezidențial prin care Departamentul Apărării a fost redenumit Departamentul de Război, administrația sa a efectuat o schimbare similară de denumire în cadrul Casei Albe, transmite Reuters.

Direcția Apărării, o componentă cheie a Consiliului Național de Securitate al Casei Albe (NSC), este acum Direcția De Război, potrivit unui oficial american și unei alte persoane familiarizate cu acest subiect.

Ca parte a schimbării, oficialii care lucrează în acel birou sunt acum directori pentru război și sunt supravegheați de un asistent special al președintelui pentru război, au spus sursele, care au solicitat anonimatul, deoarece schimbarea nu a fost făcută publică.

Secretarul de stat Marco Rubio, care ocupă funcția de consilier pentru securitate națională din luna mai, a aprobat schimbarea în această săptămână, a spus una dintre surse.

Solicitat să comenteze, un oficial al Casei Albe a confirmat noua denumire, adăugând „#WAR!” pentru a sublinia schimbarea făcută.

„Apărarea” devine „Război”, dar Trump vrea Nobelul pentru Pace

Nu este clar dacă schimbarea de nume va avea vreun impact asupra politicilor. Adoptarea de către Trump a cuvântului „război” în loc de „apărare” pentru a descrie funcțiile Casei Albe și ale Pentagonului dau o tentă ironică pregnantă președinției sale, întrucât el se prezintă și drept pacificator global, iar aliații săi fac presiuni pentru ca el să primească Premiul Nobel pentru Pace.

Unii oponenți ai redenumirii Pentagonului, anunțat săptămâna trecută, au spus că acesta ar necesita o actualizare costisitoare a plăcuțelor și anteturilor din întreaga lume. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a spus că schimbarea numelui „nu este doar o chestiune de cuvinte, ci una de etos războinic”.

Fiecare direcție a NSC supraveghează un subiect specific, de la afaceri legislative la chestiuni de informații și zone geografice, cum ar fi Europa sau Asia de Est.

Direcția de apărare a preluat de obicei conducerea în ceea ce privește pregătirea militară și problemele legate de armament, deși atribuțiile și responsabilitățile precise ale fiecărei direcții variază în funcție de administrație.

Deși Direcția pentru Apărare – acum Direcția pentru Război – se numără printre cele mai importante ale NSC, influența NSC în sine a scăzut considerabil sub Trump.

Consiliul este, de obicei, organismul central de coordonare a deciziilor cheie în materie de securitate națională. În ultimele luni, o mare parte din personalul său a plecat sau a fost concediat, iar consiliul a cedat o mare parte din puterea sa Pentagonului, Departamentului de Stat și comunității de informații.