Trump acuză Australia că face „o greșeală umanitară teribilă” legată de fotbalistele naționalei Iranului: „Cel mai probabil vor fi ucise”

Jucătoarele naționalei de fotbal a Iranului, înaintea meciului cu Filipine, disputat la Gold Coast, pe 8 martie 2026. FOTO: STR / AFP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a afirmat, luni, că Australia „comite o greșeală umanitară teribilă” prin faptul că permite măsura ca echipa națională feminină de fotbal din Iran să fie trimisă înapoi acasă și a solicitat prim-ministrului australian să acorde azil membrelor echipei, scrie Reuters.

Campania naționalei feminine iraniene de fotbal în turneul Cupei Asiei, găzduit de Australia, a început chiar în momentul în care SUA și Israelul au lansat atacurile aeriene asupra Iranului, în urma cărora a fost ucis liderul suprem al Republicii Islamice, Ali Khamenei. Naționala feminină a Iranului a fost eliminată duminică din competiție, după ce a pierdut cu 2-0 în fața Filipinelor.

„Australia comite o greșeală umanitară teribilă prin faptul că permite echipei naționale de fotbal feminin a Iranului să fie forțată să se întoarcă în Iran, unde cel mai probabil vor fi ucise”, a scris Donald Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social. „SUA le vor primi dacă voi nu o veți face”, le-a transmis liderul de la Casa Albă autorităților din Australia.

Ambasada Australiei la Washington nu a răspuns imediat unei solicitări de a oferi un punct de vedere referitor la declarațiile lui Trump.

Postul SBS News din Australia a relatat că cinci jucătoare din echipa națională de fotbal feminin a Iranului „au evadat” și se află acum sub protecția Poliției Federale Australiene, solicitând ajutorul guvernului de la Canberra.

Postul de știri a afirmat că surse guvernamentale au confirmat informațiile și a adăugat că ministrul australian de interne, Tony Burke, a zburat la Brisbane pentru a se întâlni cu cele cinci jucătoare.

Sindicatul global al jucătorilor FIFPRO a transmis luni că există îngrijorări serioase cu privire la starea componentelor echipei, în timp ce fotbalistele iraniene se pregăteau să se întoarcă acasă după ce au fost etichetate drept „trădătoare de război” pentru că au refuzat să cânte imnul național înaintea unei partide din competiție.

Decizia jucătoarelor de a sta în picioare în tăcere, în timpul intonării imnului Iranului, înaintea primului lor meci, împotriva Coreei de Sud, a fost etichetată de un comentator al IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) drept „culmea dezonoarei”.

Ulterior, fotbalistele iraniene au intonat imnul și au salutat, înaintea celui de-al doilea meci, împotriva Australiei, decizie care a creat temeri în rândul activiștilor pentru drepturile omului că femeile au fost constrânse să facă acest lucru de către reprezentanții guvernului iranian.

Când a fost întrebat dacă Australia va acorda azil jucătoarelor, Matt Thistlethwaite, ministrul adjunct al afacerilor externe și comerțului, a declarat că guvernul nu poate „intra în detalii individuale din motive de confidențialitate”.