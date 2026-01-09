Trump spune că SUA ar putea avea de ales între anexarea Groenlandei și menținerea NATO. Avertismentul președintelui SUA

Liderul de la casa Albă a declarat într-un interviu acordat New York Times că nu se simte obligat să respecte dreptul internațional și că este constrâns doar de propria conștiință.

Donald Trump a declarat că SUA „ar putea avea de ales” între îndeplinirea ambiției sale de a prelua controlul asupra Groenlandei și menținerea integrității NATO.

Președintele SUA a fost întrebat într-un interviu acordat New York Times pe 7 ianuarie dacă achiziționarea Groenlandei este mai importantă pentru el decât păstrarea alianței militare vechi de 76 de ani.

Întrebarea a devenit foarte importantă pentru aliații europeni ai Americii în ultimele zile, pe măsură ce Trump și oamenii din administrația sa au insistat că SUA vor Groenlanda și sunt gata să apeleze inclusiv la forța militară în acest sens.

Trump nu a răspuns direct la întrebare, dar a recunoscut că administrația sa ar putea fi nevoită să aleagă între cele două variante, potrivit relatărilor New York Times.

„Nu am nevoie de dreptul internațional”

El a clarificat poziția sa cum că alianța transatlantică este practic inutilă fără Statele Unite în centrul său.

Întrebat de ce dorește ca SUA să controleze Groenlanda, Trump a răspuns: „Pentru că asta consider că este necesar din punct de vedere psihologic pentru a avea succes. Cred că proprietatea îți oferă ceva ce nu poți obține cu un contract de închiriere sau un tratat. Proprietatea îți oferă lucruri și elemente pe care nu le poți obține doar prin semnarea unui document”.

Președintele SUA a mai declarat că nu se simte obligat să respecte dreptul internațional și că este constrâns doar de propria conștiință. „Propria mea moralitate. Propria mea minte. Este singurul lucru care mă poate opri”, a spus el.

„Nu am nevoie de dreptul internațional”, a adăugat el.

Danemarca: „Dacă SUA aleg să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se sfârșește”

Prim-ministra daneză Mette Frederiksen a avertizat pe 5 ianuarie că o invazie americană a Groenlandei ar însemna sfârșitul alianței militare. „Dacă SUA aleg să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se oprește, inclusiv NATO și, prin urmare, securitatea care a fost stabilită de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a spus ea.

În discursul său anual de politică externă de joi, președintele Franței Emmanuel Macron a spus, de asemenea, că Washingtonul „se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de regulile internaționale pe care le promova”.

Trump, sceptic de multă vreme față de NATO, a aruncat noi îndoieli asupra angajamentului său față de alianță în această săptămână, spunând că nu este convins că aceasta ar veni în ajutorul Washingtonului într-o situație de criză.

„MĂ îndoiesc că NATO ar fi acolo pentru noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei”, a scris el pe Truth Social, deși a adăugat că SUA vor continua să-și sprijine aliații NATO.