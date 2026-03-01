Trump afirmă că 48 de lideri iranieni au fost uciși în atacurile americane și israeliene. „Nimeni nu poate crede”

„Nu mai puțini de 48 de lideri au fost eliminați dintr-o singură lovitură. Și lucrurile evoluează rapid”, a declarat președintele Donald Trump într-un interviu acordat Fox News, referindu-se la campania militară americană și israeliană împotriva Iranului, care este în curs de desfășurare.

„Nimeni nu poate crede succesul pe care îl avem”, a declarat președintele Donald Trump pentru Fox News. Trump a spus că 48 de lideri militari și politici au fost loviți de atacul SUA și al Israelului.

Primarul Mamdani, criticat

Postul TV conservator remarcă succesul acțiunii și critică atitudinea celor care i se opun. Unul dintre acești opozanți ai acțiunii militare este Zohran Mamdani, primarul New York-ului. Mamdani a spus că Trump neglijează aspectele legale care trebuie să stea la baza unui a astfel de război.

„Aperi regimul ayatollahului”, i-a reproșat vehement o parte a oficialilor americani primarului din News York, după postarea acestuia. „Tovarășul primar îl susține pe ayatollah”, a postat pe X senatorul republican Ted Cruz. Cruz a continuat: „Pot să cânte împreună.”

„Istoria nu-și va aminti curajul lui Mamdani. Nu-și va aminti deloc de el”, a postat pe X reprezentanta republicană Nancy Mace.

Trump spune că lucrurile merg mai bine decât se anticipa

Revenind la declarațiile făcute de Trump la FoxNews, jurnalista canalului TV a precizat că discuția ei cu președintele Trump a avut loc înaintea anunțului legat de primele pierderi americane în conflict, fiind vorba de trei soldați uciși și alți cinci grav răniți, potrivit Comandamentului Central din Orientul Mijlociu (CENTCOM).

De asemenea, într-o discuție telefonică avută cu un jurnalist de la CNBC, Trump a spus că operațiunile „se desfășoară foarte bine, suntem mai avansați”.

Cât va dura

„Este un regim foarte violent, unul dintre cele mai violente regimuri din istorie. Ne facem treaba nu doar pentru noi, ci și pentru întreaga lume. Și totul este mai avansat decât graficul programat”, a adăugat președintele Statelor Unite.

„Nu mai puțini de 48 de lideri au fost eliminați dintr-o singură lovitură. Și lucrurile evoluează rapid”, a conchis Trump pentru FoxNews.

Urmează proabil încă ce puțin trei zile de bombardamente intense, conform unei surse militare de la Washington, citată de Axios. „E o cursă contracronometru. Trebuie să distrugem lansatoarele și rachetele iranieni, înainte ca ei să le poată folosi”, a declarat în presa americană un general al SUA.