LIVE A doua zi de război. Iranul a început dimineață „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria sa”, Trump a reacționat imediat / Ce s-a întâmplat peste noapte, ultimele informații

Iranul a lansat duminică un nou val de atacuri asupra Israelului și bazelor americane din regiune după ce a anunțat dimineață că urmează „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice Iran”.

Trump a răspuns imediat Iranului

Președintele american Donald Trump a reacționat în scurt timp. „Iranul tocmai a declarat că astăzi va lovi foarte tare, mai tare decât a lovit vreodată“, a scris președintele american pe rețeaua sa, Truth Social.

„Însă ar fi bine să nu facă asta, deoarece, dacă o vor face, îi vom lovi cu o forță nemaiîntâlnită până acum”, a adăugat Trump, scriind cu majuscule, așa cum o face adesea.

Noi atacuri în Israel, Dubai, Emirate, Qatar și Bahrein

Sirenele au început să sune dimineață în Israel și în Dubai, Emiratele Arabe Unite, Doha, precum și în Manama, capitala Bahreinului s-au auzit iar explozii puternice,

De asemenea, a fost atacată baza aeriană Erbil din Irak. Imagini publicate pe rețelele de socializare arată un nor mare de fum negru deasupra bazei unde se află un contigent de trupe americane, după ce agenția de știri iraniană Fars a afirmat că s-au auzit explozii puternice în orașul irakian.

Photos show fresh strike against US base in Erbil. pic.twitter.com/mbOMTT5lFU — Adil Raja (@soldierspeaks) March 1, 2026

Noile lovituri iraniene vin după ce Teheranul a confirmat, până la urmă, moartea liderului suprem Ali Khamenei și presa de stat iraniană a anunțat cine este acum la conducere.

Ce fac SUA și Israel

Armata israeliană (IDF) a afirmat dimineață pe X că în primele ore ale zilei de duminică a lovit deja „peste 30 de ținte în vestul și centrul Iranului, inclusiv sisteme de apărare aeriană, lansatoare de rachete, ținte ale regimului și centre de comandă militare.”

„IDF va continua să degradeze capacitățile regimului terorist iranian până când acesta nu va mai putea amenința poporul nostru”.

De asemenea, Comandamentul militar american a anunțat pe X că „execută la acest moment acțiuni rapide și decisive, conform instrucțiunilor”, adăugând și un clip cu lansări de rachete contra Iranului.

The Iranian regime was warned. CENTCOM is now delivering swift and decisive action as directed. pic.twitter.com/nNDoDexH6g — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

