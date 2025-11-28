Trump afirmă că atacurile la sol în Venezuela,  împotriva rețelelor de trafic de droguri, vor începe „foarte curând”

Amenințările unei intervenții americane în Venezuela au apărut într-o discuție de Thanksgiving Day între Donald Trump și militarii americani.

„În ultimele săptămâni, ați lucrat pentru a descuraja traficanții de droguri venezueleni, care sunt mulți. Desigur, nu mai sunt prea mulți care vin pe mare”, le-a spus Trump joi militarilor SUA, într-o discuție pe care a avut-o cu ei înainte de ”Ziua recunoștinței”, sărbătoare tradițională în America, citat de CNN.

Trump s-a referit la faptul că marina SUA a scufundat mai multe nave cu care se face trafic de droguri.

„Probabil ați observat că oamenii nu vor să livreze pe mare și vom începe să-i oprim și pe uscat”, a continuat președintele. „Pe uscat este mai ușor, dar asta va începe foarte curând”, a mai spus președintele.

Cu două zile înainte, Trump l-a amenințat pe Maduro, președintele Venezuelei, cu „calea ușoară… sau calea grea”, conform The Guardian.

Maduro spusese că „Trebuie să fim capabili să apărăm fiecare colț al acestui pământ binecuvântat de orice fel de amenințare sau agresiune imperialistă, de oriunde ar veni”, a declarat Maduro în discursul său adresat „poporului revoluționar din Caracas”.

7 milioane de venezueleni au plecat din țară

Trump a detașat în ultima perioadă trupe și arme americane substanțiale în Marea Caribilor, în apropierea Venezuelei, cea de-a șasea țară ca dimensiune din America de Sud. Un număr semnificativ de militari se află la bordul portavionului USS Gerald R. Ford, descrisă ca fiind „cea mai capabilă, adaptabilă și letală platformă din lume”.

Portavionul a sosit pe 16 noiembrie cu grupul său de atac, alăturându-se altor cel puțin șapte nave de război, un submarin nuclear și un avion de vânătoare F-35.

Venezuela are uriașe probleme economice și sociale. Din 2014, peste 7 milioane de venezueleni au părăsit țara, din populația de 28 de milioane, inflația actuală este de peste 200% și există proiecții că până la sfârșitul anului 2025 ar putea ajunge la 500%.