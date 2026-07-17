Trump amenință Canada cu tarife și mai mari din cauza incendiilor de pădure. „Este neglijență intenționată”

Președintele SUA Donald Trump a amenințat, într-o postare pe Truth Social, că va majora taxele vamale pentru bunurile produse în Canada, ca o modalitate de a obține despăgubiri pentru faptul că fumul provocat de incendiile de pădure din țara vecină ajunge în metropolele americane.

„Considerăm Canada responsabilă pentru faptul că nu-și întrețin cum trebuie pădurile și că Statele Unite sunt invadate de aer stricat, poluat și nesănătos”, a scris Donald Trump.

El a spus că va vorbi cu premierul canadian Mark Carney pe acest subiect.

„Asta este neglijență intenționată care devine un eveniment anual, ce costă SUA miliarde de dolari, iar costul poluării trebuie să fie adăugat în mod necesar taxelor vamale pe care Canada pe plătește acum”, a conchis Trump.

Fumul din Canada a ajuns până la Washington

Fumul degajat de incendiile de vegetaţie care fac ravagii în Canada, transportat de vânt spre sud, a învăluit vineri mai multe metropole americane într-un strat dens de poluare, stârnind îngrijorări în pragul finalei Campionatului Mondial de Fotbal, programată în weekend lângă New York, pe un stadion în aer liber, informează AFP, preluată de Agerpres.

În New Jersey, unde duminică se va disputa finala dintre Spania şi Argentina, calitatea aerului era în continuare considerată „dăunătoare pentru sănătate” vineri dimineaţă, în pofida unei uşoare îmbunătăţiri comparativ cu ziua de joi, când silueta zgârie-norilor din Manhattan abia putea fi zărită din anumite zone.

În mai multe oraşe din Midwest şi din nord-est, numeroşi locuitori purtau vineri măşti în spaţiul exterior pentru a se proteja.

Învăluite într-o ceaţă gălbuie, oraşele Detroit şi Chicago înregistrau indici de calitate a aerului aflaţi în categoria „periculoasă”. Potrivit site-ului specializat IQAir, acestea se numărau vineri printre cele mai poluate metropole din lume.

Vântul care a suflat în direcţie sudică a transportat fumul până la Washington. Capitala americană înregistra o calitate a aerului considerată „foarte nesănătoasă”, un nivel la care autorităţile recomandă întregii populaţii să evite orice activitate în aer liber care nu este esenţială.

Peste 200 de incendii scăpate de sub control

Situaţia continuă să se deterioreze în Canada, unde, potrivit celor mai recente cifre ale Centrului interdepartamental pentru incendii forestiere din Canada, 209 incendii sunt scăpate de sub control în întreaga ţară, dintr-un total de 893 de incendii active.

Deşi sezonul incendiilor este până în prezent mult mai puţin dramatic în comparaţie cu cel din 2023, un an record, intensitatea acestor evenimente s-a agravat considerabil în ultima săptămână. Aproape 2,8 milioane de hectare au fost mistuite de flăcări de la începutul anului, conform ultimelor cifre oficiale ale guvernului federal. Vinerea trecută, cifra era de aproape 1,6 milioane de hectare.