Trump amenință din nou Spania, după ce a spus că „ar trebui dată afară” din NATO: „Mă gândeam să îi impun sancțiuni comerciale”

Președintele Donald Trump a amenințat, marți, că va impune Spaniei sancțiuni comerciale, inclusiv tarife vamale, declarând că este nemulțumit de refuzul acesteia de a crește cheltuielile pentru apărare la 5%, potrivit Reuters.

„Sunt foarte nemulțumit de Spania. Este singura țară care nu și-a majorat bugetul la 5%… așa că nu sunt mulțumit de Spania”, le-a declarat Trump reporterilor aflați la Casa Albă.

Președintele american a continuat cu o amenințare: „Mă gândeam să le impun sancțiuni comerciale prin tarife vamale din cauza a ceea ce au făcut și cred că s-ar putea să fac asta”.

Donald Trump a presat în repetate rânduri membrii NATO să cheltuiască mai mult pentru propria apărare și a pus la îndoială disponibilitatea Washingtonului de a veni în ajutorul membrilor care nu cheltuiesc suficient. Săptămâna trecută, în cadrul unei întâlniri cu președintele Finlandei, el a declarat că NATO ar trebui să ia în considerare excluderea Spaniei din alianță, din cauza refuzului acesteia de a accepta noul angajament.

Invocând amenințarea majoră reprezentată de Rusia de la invadarea Ucrainei în 2022, membrii NATO au susținut că angajamentul lor anterior de a cheltui 2% din PIB nu mai este suficient.

Spania a fost singurul membru al alianței formate din 32 de țări care nu s-a angajat să crească cheltuielile militare la 5% din PIB.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a obținut o derogare de ultim moment la momentul respectiv, afirmând că Spania va cheltui doar până la 2,1%, ceea ce el a numit „suficient și realist”.

Madridul, care a aderat la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord în 1982, a susținut că compensează cheltuielile mai mici cu contribuții puternice de trupe la misiunile NATO, inclusiv desfășurări în Letonia, Slovacia, România, Bulgaria și Turcia.