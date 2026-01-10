Trump amenință, Groenlanda răspunde: „Nu vrem să fim americani”

Un bust al lui Trump, alături de harta Groenlandei. Fotomontaj: Christian Ohde / imago stock&people / Profimedia

„Nu vrem să fim americani”, au reafirmat vineri seara partidele din Groenlanda într-o declaraţie comună, după ce Donald Trump a afirmat că Statele Unite vor folosi „metoda blândă” sau „metoda dură” pentru a achiziţiona imensa insulă arctică, potrivit AFP.

„Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi”, au scris liderii celor cinci partide groenlandeze reprezentate în parlamentul local – cele patru care fac parte din guvern, precum şi partidul de opoziţie, care este în favoarea unei independenţe rapide a teritoriului autonom danez, scrie News.ro.

„Viitorul Groenlandei trebuie decis de poporul groenlandez”, asigură ei.

„Nicio altă ţară nu se poate amesteca. Noi trebuie să decidem singuri viitorul ţării noastre, fără presiuni în favoarea unei decizii pripite, fără ezitări şi fără amestecul altor ţări”, au insistat ei.

Donald Trump insistă că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei pentru a-şi asigura propria securitate faţă de Beijing şi Moscova.

„Nu putem permite Rusiei sau Chinei să ocupe Groenlanda. Asta vor face dacă noi nu o facem. Aşadar, vom face ceva cu Groenlanda, fie pe cale paşnică, fie pe cale forţată”, a declarat el vineri.

Nuuk şi Copenhaga contestă în special acest argument.

„Nu împărtăşim ideea că Groenlanda ar fi acoperită de investiţii chineze”, a declarat la începutul săptămânii ministrul danez al Afacerilor Externe, Lars Løkke Rasmussen. „Avem grijă de regat”, a insistat el.

Din 1951, există un acord de apărare între Statele Unite, Danemarca şi Groenlanda, care acordă practic carte albă forţelor armate americane pe teritoriul groenlandez, cu condiţia să informeze în prealabil autorităţile locale.

Preşedintele american a recunoscut, într-un interviu acordat joi ziarului New York Times, că ar putea fi nevoit să aleagă între păstrarea integrităţii NATO şi controlul asupra teritoriului danez.

Danemarca – inclusiv Groenlanda – este membră a NATO, iar un atac american împotriva unuia dintre membrii Alianţei ar însemna „sfârşitul tuturor lucrurilor”, a avertizat prim-ministrul Mette Frederiksen.