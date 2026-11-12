Trump amenință Mexicul cu dublarea taxelor vamale. „Invadarea țării noastre reîncepe”

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat joi cu dublarea taxelor vamale impuse Mexicului, după sosirea unei caravane cu peste 1.000 de migranţi din America Centrală pe teritoriul mexican, care speră să poată intra în SUA, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Invadarea ţării noastre reîncepe. Caravane uriaşe se formează şi încep o călători ilegală de-a lungul Mexicului. Mexicul trebuie să le oprească acum, iar dacă nu o face taxele vamale impuse Mexicului vor fi imediat dublate”, a transmis preşedintele american într-o postare pe platforma sa Truth Social.

Migranţi, plecaţi din Honduras, au trecut duminică graniţa cu Mexicul fără dificultate. Aceştia caută să ajungă în SUA, unde Partidul Republican al lui Donald Trump a suferit o înfrângere zdrobitoare la alegerile de la jumătatea mandatului.

Aceasta este a treia caravană formată din zeci de migranţi în căutarea unui viitor în SUA, care a plecat din Honduras din septembrie.

Primii doi ani ai celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump au fost marcaţi în mod deosebit de o represiune intensă a imigraţiei, pe care democraţii şi organizaţiile de apărare a migranţilor nu au încetat să o critice.

Operaţiunile ICE, poliţia pentru imigraţie, s-au înmulţit în întreaga ţară, mai ales în oraşele conduse de democraţi. Acestea au devenit foarte nepopulare în rândul populaţiei americane, după moartea a doi americani ucişi de forţele de ordine la Minneapolis la începutul anului.

Chiar dacă multe dintre taxele vamale ale lui Donald Trump au fost invalidate de Curtea Supremă, taxele sectoriale rămân în vigoare. Astfel, Mexicul este afectat de taxele vamale americane de 50 % aplicate aluminiului, oţelului şi produselor derivate, precum şi de taxele la vehicule, notează AFP.