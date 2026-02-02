Trump anunță că a convins India să nu mai cumpere petrol rusesc. Un nou acord comercial a fost încheiat

Președintele american Donald Trump a anunțat luni că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, țară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc și să cumpere mai mult petrol din SUA și chiar din Venezuela, transmit agențiile AFP, Reuters și EFE.

Acordul prevede reducerea de la 25% la 18% a taxelor vamale percepute de SUA asupra importurilor din India, a scris Trump într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare Truth Social, după o convorbire telefonică cu premierul indian Narendra Modi, potrivit Agerpres.

„Am vorbit despre multe teme, inclusiv comerțul și încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina”, iar premierul Modi a „acceptat să oprească achiziția de petrol rusesc”, lucru care „va ajuta la încheierea războiului în Ucraina”, și s-a angajat să cumpere „mai mult petrol din SUA și, potențial, din Venezuela”, a adăugat președintele american.

Tot conform lui Trump, guvernul indian s-a angajat în plus să lucreze la reducerea la zero a taxelor vamale și de asemenea a barierelor netarifare aplicate importurilor din SUA, să crească aceste importuri și să investească peste 500 de miliarde de dolari în SUA în activități economice legate de energie, tehnologie și agricultură.

În același mesaj Trump l-a descris pe premierul Modi drept unul dintre „cei mai buni prieteni” ai săi și „un lider puternic și respectat în țara sa”.

Trump anunțase deja de sâmbătă că India va începe să cumpere petrol din Venezuela, țară al cărei sector petrolier a fost preluat sub control american după ce Statele Unite l-au capturat pe 3 ianuarie pe președintele Nicolas Maduro, astfel că India va putea să înceteze cumpărarea de petrol iranian.

India este unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, motiv pentru care Washingtonul i-a impus taxe vamale suplimentare de 25% (în plus față de cele 25% deja existente), care vor fi eliminate în urma acordului comercial încheiat.

Și premierul Modi a salutat acordul, într-un mesaj pe rețeaua socială X. „Sunt încântat că produsele fabricate în India vor avea de acum înainte taxa vamală redusă la 18%”, a subliniat el.