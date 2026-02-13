Trump anunță că un al doilea portavion american va pleca „foarte curând” spre Golf și avertizează Iranul

USS Gerald R. Ford este cel mai mare portavion al Marinei americane. Credit foto: Nikola Vilic / imago stock&people / Profimedia

Un al doilea portavion american va pleca „foarte curând” spre Orientul Mijlociu, a anunțat vineri Donald Trump, după ce joi a amenințat Iranul cu consecințe „traumatizante” în caz de eșec al negocierilor pentru o reglementare diplomatică a tensiunilor dintre cele două țări, informează AFP.

Fiul aflat în exil al ultimului șah al Iranului i-a îndemnat la rândul său pe iranieni la noi acțiuni de protest, după valul de mobilizare reprimat în mod sângeros la începutul lui ianuarie, în paralel cu manifestațiile prevăzute să aibă loc sâmbătă în străinătate.

Președintele SUA a agitat amenințarea unei intervenții militare în Iran în contextul reprimării manifestațiilor care, potrivit unor ONG-uri de apărare a drepturilor omului, s-a soldat cu mii de morți.

El a continuat apoi să amenințe Teheranul pentru a presa la un acord în special aspra dosarului nuclear iranian. Negocieri între cele două țări inamice au fost reluate în urmă cu o săptămână la Oman, însă continuarea lor rămâne incertă.

„Trebuie să se treacă la un acord, altfel va fi foarte traumatizant” pentru Iran, a avertizat joi Trump, care a calificat discuțiile din 6 februarie drept „foarte bune”.

În lipsa unui acord, el a spus că va trece la „faza a doua”, care va fi „foarte dură” pentru iranieni.

Donald Trump a amintit de bombardamentul SUA asupra unor situri nucleare iraniene în timpul războiului de 12 zile declanșat de Israel în iunie.

După trimiterea în ianuarie în Golf a portavionului USS Abraham Lincoln și a unor nave de escortare, președintele Trump a anunțat vineri că un al doilea portavion, Gerald Ford, va pleca „foarte curând” spre regiune.

Natura țintelor pe care Washingtonul le-ar putea viza în cazul unei intervenții nu este clară, la fel și intențiile SUA față de liderii iranieni.