Trump anunță când vor încheia SUA operațiunea din Iran și spune că în discursul adresat națiunii își va exprima „dezgustul” față de NATO

Președintele Donald Trump ascultă întrebarea unui reporter în timp ce vorbește în Biroul Oval al Casei Albe, pe 2 februarie 2026, în Washington DC. FOTO: Alex Brandon / AP / Profimedia

Statele Unite vor „părăsi Iranul destul de repede” și ar putea reveni pentru „lovituri punctuale” dacă va fi nevoie, a declarat miercuri președintele american Donald Trump pentru agenția de presă Reuters, cu câteva ore înainte de discursul său către națiune, programat în prime-time.

Cu războiul intrat în a cincea săptămână și aflat sub presiunea de a găsi o soluție de ieșire pe fondul creșterii prețurilor carburanților, președintele american a programat un discurs miercuri seară la ora locală 21:00 (în noaptea de miercuri spre joi, la ora 04:00 a României) pentru a vorbi despre calea de urmat. Discursul său va încheia o zi care începe cu o vizită istorică a lui Trump la Curtea Supremă.

Într-un interviu acordat prin telefon Reuters, Trump a spus că un element al discursului său va fi exprimarea „dezgustului” său față de NATO pentru ceea ce el consideră a fi lipsa de sprijin a alianței față de obiectivele SUA în Iran. El a afirmat că ia „absolut” în considerare să încerce să retragă Statele Unite din NATO, o organizație ratificată de Senatul SUA în 1949.

„Nu ne-au fost prieteni când am avut nevoie de ei”, a spus Trump. „Nu le-am cerut niciodată prea multe… este o stradă cu sens unic”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Întrebat când vor considera Statele Unite încheiat războiul cu Iranul, Trump a răspuns: „Nu vă pot spune exact… vom ieși destul de repede.”

Armele nucleare

Președintele american a mai afirmat în interviu că acțiunea militară a SUA a asigurat faptul că Iranul nu va avea o armă nucleară.

„Nu vor avea o armă nucleară pentru că sunt incapabili de asta acum, iar apoi voi pleca și îi voi lua pe toți cu mine, iar dacă va fi nevoie, ne vom întoarce pentru a efectua lovituri precise”, a spus Trump.

Iranul a negat de mult timp că ar dori să dezvolte o armă nucleară și susține că programul său nuclear este pașnic.

Trump și-a exprimat, de asemenea, speranța că se va ajunge la un acord cu noii lideri din Iran, după ce atacurile aeriene l-au ucis pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

„Am avut o schimbare completă de regim”, a susținut liderul de la Casa Albă. „Am șanse foarte mari să ajungem la un acord, pentru că ei nu mai vor să fie bombardați”, a mai spus Trump.

„Nu aveam nevoie de o schimbare de regim, dar am obținut-o din cauza victimelor războiului. Am obținut-o. Așadar, avem o schimbare de regim și cel mai important lucru este că nu vor mai avea arme nucleare”, a afirmat Trump, adăugând: „Nici nu vor una.”

În ceea ce privește uraniul îmbogățit pe care Iranul îl deține încă, Trump a precizat: „Este atât de adânc sub pământ, încât nu-mi pasă de asta.”

„Îl vom supraveghea mereu prin satelit”, a spus el.

Trump: Iranul a cerut un armistițiu

Mai devreme miercuri, Trump a scris că președintele Iranului a cerut un armistițiu.

„Președintele noului regim din Iran, mult mai puțin radicalizat și mult mai inteligent decât predecesorii săi, tocmai a cerut Statelor Unite ale Americii un ARMISTIȚIU!”, a scris liderul de la Casa Albă, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Truth Social.

„Vom lua în considerare această cerere atunci când Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, liberă și sigură. Până atunci, aruncăm Iranul în neființă sau, cum se spune, îl vom trimite înapoi în epoca de piatră!!! Președintele DJT”, a adăugat Trump, în mesaj.

Momentan nu a existat nicio confirmare independentă a afirmației lui Trump privind cererea de armistițiu venită din partea Teheranului. De asemenea, nu este clar nici dacă președintele iranian, invocat de Trump în mesaj, dacă are autoritatea de a vorbi în numele regimului care conduce Republica Islamică.

Tot miercuri, într-un interviu acordat publicației britanice Daily Telegraph, Trump a afirmat că ia în considerare în mod serios să retragă SUA din NATO, pentru că aliații nu au susținut acțiunea militară americană împotriva Iranului.

Trump a descris alianța drept un „tigru de hârtie” și a afirmat că retragerea Statelor Unite din tratatul de apărare este acum „dincolo de reconsiderare”, a relatat ziarul britanic.

„Nu am fost niciodată convins de NATO. Întotdeauna am știut că era un tigru de hârtie, iar (președintele rus Vladimir) Putin știe și el asta, apropo”, a spus liderul de la Casa Albă.