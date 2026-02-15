Trump anunță câți bani va aloca Consiliul pentru Pace pentru refacerea Fâșiei Gaza

Președintele SUA Donald Trump a anunțat că țările membre ale Consiliului pentru Pace vor anunța la reuniunea de joi că vor aloca mai mult de 5 miliarde de dolari pentru reconstrucție și ajutor umanitar în Gaza, informează Reuters.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a scris că țările membre s-au mai angajat să trimite câteva mii de oameni pentru o forță de stabilizare și poliție locală, sub egida ONU.

Prima reuniune a Consiliului va avea loc joi, la „Donald J. Trump Institute of Peace”, recent redenumit de către Departamentul de Stat după numele președintelui în funcție. Sunt așteptate delegații din peste 20 de țări, inclusiv șefi de stat

Crearea Consiliului este prevăzută într-o rezoluție a Consiliul de Securitate al ONU, ca parte a planului administrației Trump de a pune capăt războiului dintre Israel și grupul palestinian islamist Hamas.

Israel și Hamas au convenit anul trecut asupra unui plan de pace început cu un armistiție intrat în vigoare în luna octombrie, deși ambele părți s-au acuzat recirpoc de încălcarea repetată a termenilor încetării focului. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, peste 590 de palestinieni au fost uciși de forțele israeliene de la încetarea focului. Israel susține că patru dintre soldații săi au fost uciși de militanții palestinieni în aceeași perioadă

În timp ce puterile regionale din Orientul Mijlociu, incluzând Turcia, Egipt, Arabia Saudită, Qatar și Israel, precum și națiuni emergente ca Indonezia s-au alăturat Consiliului, puterile globale și aliații occidentali tradiționali ai SUA au fost mai prudenți.

Nicușor Dan, printre participanții la reuniune

România, prin președintele Nicușor Dan, va participa în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii al preşedintelui american Donald Trump, care va avea loc la Washington în 19 februarie, a anunțat duminică șeful statului.

O decizie similară a mai fost anunțată ieri de Italia. Aceasta va participa probabil la „Consiliul pentru Pace” în calitate de observator, a declarat sâmbătă șefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, citată de Bloomberg. „Consider că prezenţa Italiei şi a Europei este necesară, aşa că cred că vom răspunde pozitiv la această invitaţie”, a spus ea.

„Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a transmis Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Președintele român a precizat că „decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii”.

„România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ”, a mai spus Nicușor Dan.