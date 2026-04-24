Trump anunţă prelungirea cu trei săptămâni a armistiţiului dintre Israel şi Liban

Preşedintele Donald Trump a declarat că armistiţiul din Liban a fost prelungit cu trei săptămâni, după ce a găzduit o întâlnire între reprezentanţii israelieni şi libanezi la Casa Albă, potrivit CNN, citat de news.ro

”Întâlnirea a decurs foarte bine! Statele Unite vor colabora cu Libanul pentru a-l ajuta să se protejeze de Hezbollah”, a scris Trump pe Truth Social.

Armistiţiul iniţial, anunţat săptămâna trecută, urma să expire duminică.

Președintele Trump a mai declarat că nu este presat să încheie războiul cu Iranul, iar timpul nu este de partea Teheranului. . „Am tot timpul din lume, dar Iranul nu are – Ceasul ticăie!”, a scris Trump pe rețelele de socializare.

Un al treilea portavion american a sosit în Orientul Mijlociu. USS George HW Bush s-a alăturat USS Gerald R Ford și USS Abraham Lincoln într-o creștere consistentă a puterii de foc navale.

Președintele american a mai ordonat să fie atacată orice ambarcațiune iraniană care plasează mine marine în Strâmtoarea Hormuz.

Trump speră să medieze în cele din urmă o pace durabilă între Liban și Israel, cele două ţări, care se află oficial în război din 1948.

”Aştept cu nerăbdare să-i găzduiesc în viitorul apropiat pe prim-ministrul Israelului, Bibi Netanyahu, şi pe preşedintele Libanului, Joseph Aoun”, a scris Trump.