Trump dă de înțeles că va respinge oferta Iranului. De ce redeschiderea Strâmtorii Ormuz nu e suficientă

Președintele Donald Trump a dat de înțeles luni că este puțin probabil să accepte cea mai recentă propunere a Iranului de a pune capăt conflictului. Planul Teheranului prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz, dar lasă problemele legate de programul nuclear pentru negocieri ulterioare, scrie CNN.

Propunerea transmisă recent de către autoritățile iraniene a fost discutat luni de președintele Trump cu înalți oficiali din domeniul securității naționale. Concluzia întâlnirii a fost că redeschiderea strâmtorii fără rezolvarea îmbogățirii nucleare ar putea elimina un element-cheie al pârghiei de negociere a Statelor Unite, făcând acordul puțin probabil, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Cu toate acestea, menținerea blocării căii navigabile ar prelungi perioada de prețuri ridicate la energie, care au determinat o creștere bruscă a costului benzinei în SUA.

În ciuda tensiunilor, mărfurile iraniene tranzitează în continuare Strâmtoarea Ormuz. Datele privind transportul maritim arată că majoritatea navelor din ultimele zile au urmat rute stabilite de Teheran, iar aproximativ jumătate au fost încărcate în porturi iraniene, fapt ce contravine direct blocadei impuse de SUA.

După întâlnirea de luni, nu era clar care vor fi următoarele măsuri ale liderului de la Casa Albă. Oficialii americani afirmă că rămân îngrijorați de ceea ce consideră a fi disensiuni în cadrul regimului iranian și nu sunt siguri cine deține puterea finală de decizie cu privire la un eventual acord.

Donald Trump s-a arătat sceptic în public față de ideea reluării campaniei de bombardamente a SUA, care este suspendată după ce el a prelungit armistițiul săptămâna trecută.

Casa Albă a refuzat să comenteze detaliile specifice ale negocierilor. „Acestea sunt discuții diplomatice sensibile, iar SUA nu vor negocia prin intermediul presei. Așa cum a spus președintele, Statele Unite dețin controlul și vor încheia doar un acord care pune poporul american pe primul loc”, a declarat secretara adjunctă de presă, Olivia Wales, pentru CNN.

Chiar dacă Trump dă semne că va respinge oferta, surse din rândul mediatorilor cred că un compromis este încă posibil. De cealaltă parte, oficialii iranieni vorbesc despre „cerințele nerezonabile” ale SUA ca fiind principala cauză a impasului.