Trump ar vrea să schimbe și numele unui stat american: „Uau, îmi place la nebunie”

După un lac, o strâmtoare și un golf, Donald Trump ar vrea să se schimbe și denumirea unui stat american: New Mexico să devină „New America”, o propunere extremă percepută mai ales ca o manevră de distragere a atenției de la subiectele nepopulare, notează AFP.

„Mulți oameni au sugerat să se schimbe numele statului New Mexico (…) în NEW AMERICA”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social, referindu-se la acest stat din sudul Statelor Unite.

„Este mult mai prestigios și mai frumos pentru locuitorii acestui stat, care are un potențial incredibil. Uau, îmi place la nebunie!!!”, a adăugat el.

Propunerea sa, care a fost respinsă imediat de guvernatoarea statului, vine la câteva zile după ce Trump a semnat un decret prin care Lacul Ontario din nord-est urmează să fie redenumit „Lacul America”, în plin război comercial cu vecina Canada.

Casa Albă a republicat o imagine preluată de pe contul lui Donald Trump de pe Truth Social, în care se vede că partea „Mexico” din denumirea statului a fost tăiată și înlocuită cu „America”.

Guvernatoarea democrată: „Încearcă să „distragă atenția”

Potrivit presei americane, această idee își are originea într-o farsă de pe internet.

Guvernatoarea democrată a statului, Michelle Lujan Grisham, a declarat pentru postul Fox News că acest nume „nu este supus dezbaterii; este al nostru de mult înainte de înființarea Statelor Unite”.

Ea a adăugat că președintele încearcă să „distragă atenția americanilor” de la probleme precum creșterea vertiginoasă a prețurilor la benzină.

Săptămâna trecută, Donald Trump a propus redenumirea Strâmtorii Ormuz în „Strâmtoarea Trump”, un punct strategic de trecere și de tensiune în războiul declanșat în februarie de Statele Unite și aliatul lor, Israel, împotriva Iranului.

De asemenea, în ianuarie 2025, la începutul celui de-al doilea mandat, el a redenumit unilateral Golful Mexic în „Golful Americii”, o decizie contestată de Mexic.

Canada a respins, de asemenea, inițiativa de a redenumi Lacul Ontario, situat la granița dintre cele două țări.

Această obsesie pentru denumiri este considerată de unii experți și critici ai lui Trump drept o încercare de a distrage atenția.

Popularitatea lui Donald Trump este la cel mai scăzut nivel, iar formațiunea sa politică, Partidul Republican, se teme de o înfrângere severă în noiembrie, la alegerile care vor decide controlul asupra Congresului – care până acum a avut o majoritate conservatoare.

Un influencer de extremă dreaptă, Matt Walsh, vede în acest demers chiar un „cadou” pentru stânga, în condițiile în care „provocarea numărul unu a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului va fi să răspundă la acuzația că nu și-au folosit mandatul pentru a servi interesele americanilor de rând”.