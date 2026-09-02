„Strâmtoarea Trump”. O nouă redenumire geografică propusă de liderul de la Casa Albă

Donald Trump a propus miercuri redenumirea Strâmtorii Ormuz în „Strâmtoarea Trump”, la câteva zile după ce a semnat un decret pentru schimbarea numelui „Lacului Ontario”, situat la granița cu Canada, în „Lacul America”, relatează AFP.

„Acum că deţinem controlul acolo, ar trebui să rebotezăm Strâmtoarea Ormuz drept «Strâmtoarea Trump»?”, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social.

Această rută maritimă strategică este, de fapt, închisă de Teheran încă de la începutul războiului, care a fost declanşat pe 28 februarie de loviturile israeliano-americane contra Iranului.

Drept reacţie, Statele Unite au impus o blocadă asupra porturilor iraniene.

La jumătatea lunii august, preşedintele SUA a publicat o hartă cu Strâmtoarea Ormuz şi care o descria drept un „nou teritoriu american”, reluând o idee pe care o exprimase cu câteva zile înainte într-un ton care lăsa impresia unei glume.

Nu este prima dată când Donald Trump, confruntat cu un obstacol de politică externă, lansează o sugestie surprinzătoare sau ameninţătoare de anexare a unui teritoriu străin.

De la revenirea sa la Casa Albă, Trump a ameninţat că va face din Canada „al 51-lea stat” al SUA şi că va anexa teritoriul danez semiautonom Groenlanda şi chiar a evocat o preluare a controlului Fâşiei Gaza, fără a trece însă la fapte.