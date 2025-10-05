Trump autorizează trimiterea Gărzii Naționale la Chicago, unde „criminalitatea a scăpat de sub control” / „Încearcă să fabrice o criză”, acuză un lider local

Președintele american Donald Trump a autorizat trimiterea a 300 de soldați ai Gărzii Naționale la Chicago pentru a combate criminalitate scăpată de sub control, la câteva ore după ce autoritățile de imigrare au declarat că s-au confruntat cu protestatari în orașul condus de democrați, potrivit BBC.

„În contextul revoltelor violente și al haosului pe care liderii locali precum guvernatorul Pritzker au refuzat să le oprească, președintele Trump a autorizat 300 de membri ai Gărzii Naționale pentru a proteja ofițerii și bunurile federale”, a anunțat Casa Albă prin purtătoarea sa de cuvânt Abigail Jackson.

Planurile lui Donald Trump au fost criticate de liderii local, președintele fiind acuzat de către aceștia de abuz de putere. Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a declarat că Trump „încearcă să fabrice o criză”.

Anterior anunțului că președintele SUA a autorizat trimiterea Gărzii Naționale la Chicago, un judecător federal din Portland, Oregon, un alt oraș liberal, a blocat temporar trimiterea a 200 de soldați acolo de către administrația Trump.

Judecătoarea Karin Immergut a afirmat că declarațiile lui Trump despre situația din Portland „nu au nicio legătură cu realitatea” și că măsura încalcă Constituția. Ea a adăugat că utilizarea armatei pentru a reprima tulburările fără acordul statului Oregon pune în pericol suveranitatea acelui stat și a altora, alimentând în același timp tensiunile din oraș și provocând proteste și mai ample.

Deși nu este clar dacă trupele au ajuns deja în Chicago, orice astfel de desfășurare ar urma să fie contestată în instanță, notează BBC.

La începutul acestei săptămâni, președintele Donald Trump a vorbit despre desfășurările militare în orașele americane, în cadrul unei întâlniri cu lideri militari de rang înalt.

„Sunt locuri foarte nesigure și le vom pune ordine una câte una”, a spus el referindu-se la orașele conduse de democrați, inclusiv Chicago. El le-a spus liderilor militari că aceasta va fi „o sarcină importantă pentru unii dintre cei prezenți în această sală”.

Trump amenință de aproape o lună că va trimite trupe la Chicago, invocând criminalitatea și împușcăturile din oraș.

Criminalitatea violentă din Chicago a scăzut semnificativ în ultimii doi ani. Între ianuarie și iunie, rata omuciderilor a scăzut cu o treime față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Consiliului pentru Justiție Penală. Dar nivelurile generale din Chicago rămân substanțial mai ridicate decât media pentru multe orașe din SUA. Cel puțin 58 de persoane au fost împușcate – opt mortal – în weekendul de sărbătoare de Ziua Muncii de luna trecută.

Sursa foto: Dreamstime.com