Trump, avertisment pentru Canada: „Răspunsul SUA va fi considerabil” 

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, la bordul avionului Air Force One, că răspunsul SUA la un acord comercial între Canada şi China va fi „considerabil”, relatează Reuters.

„Dacă vor încheia un acord cu China, vom face ceva considerabil”, a declarat Donald Trump jurnaliştilor de la bordul Air Force One.

„Nu vrem ca China să preia controlul asupra Canadei. Şi dacă vor încheia acordul pe care îl urmăresc, China va prelua controlul asupra Canadei”, a adăugat Trump.

Donald Trump a declarat săptămâna trecută că va impune taxe vamale de 100% asupra Canadei dacă Ottawa va încheia un acord comercial cu Beijingul.

Relațiile dintre Washington și Ottawa s-au înrăutățit după revenirea lui Trump la Casa Albă. Decizia președintelui de a crește tarifele la bunurile canadiene a stârnit indignare, iar mulți canadieni au ales să boicoteze produsele americane și să evite călătoriile în SUA.

Canada, care din punct de vedere istoric și-a direcționat o mare parte din comerț spre sud, către SUA, a răspuns printr-o încercare de a-și spori relațiile comerciale spre est, către Europa, și spre vest, către Asia.