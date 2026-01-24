Trump amenință Canada cu tarife de 100%. „China o să o mănânce de vie, o să o devoreze complet”

Președintele american Donald Trump a amenințat Canada cu taxe vamale de 100% la toate exporturile sale către Statele Unite dacă va încheia un acord comercial cu China, potrivit Bloomberg.

Numindu-l pe premierul Canadei „guvernatorul Carney”, Trump a spus că țara vecină „greșește amarnic” pentru că îi permite Chinei să își majoreze exporturile de vehicule electrice.

„China o să mănânce Canada de vie, o să o devoreze complet, inclusiv distrugând afacerile, structura socială și mediul de viață în general”, a declarat liderul american într-o postare pe rețelele sociale.

„În cazul în care Canada va face un acord cu China, va fi lovită imediat de un tarif de 100% pentru toate bunurile și produsele canadiene care intră în SUA”, a adăugat el.

Premierul canadian a fost în China

După întâlnirea pe care a avut-o cu președintele Xi Jinping vineri la Beijing, prima vizită în capitala Chinei pentru un lider canadian după opt ani, premierul Mark Carney a declarat că se așteaptă ca partea chineză să reducă tarifele la rapița canadiană, cunoscută și sub numele de canola.

De partea cealaltă, pe piața canadiană vor intra 49.000 de vehicule electrice chinezești, cu taxe vamale de aproximativ 6%, fiind eliminată o suprataxă de 100%. China va scoate, de asemenea, vizele pentru canadieni, a mai spus Carney.

La scurt timp după semnarea înțelegerii, liderul canadian a ținut un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde a reclamat măsurile de coerciție ale marilor puteri, o critică implicită pentru acțiunile administrației Trump.

Președintele american a răspuns acuzând Canada că este nerecunoscătoare pentru protecția militară pe care i-o oferă SUA. Canada „trăiește datorită Statelor Unite”, a mai spus Trump, o afirmație respinsă de Carney. În plus, Trump a retras invitația trimisă Canadei de a se alătura în Consiliul Păcii.

Este neclar deocamdată ce va considera Donald Trump un acord. Pactul dintre Canada și China a fost în esență un schimb comercial, axat pe agricultură și vehicule electrice.

Relațiile dintre Washington și Ottawa s-au înrăutățit după revenirea lui Trump la Casa Albă. Decizia președintelui de a crește tarifele la bunurile canadiene a stârnit indignare, iar mulți canadieni au ales să boicoteze produsele americane și să evite călătoriile în SUA.

Canada, care din punct de vedere istoric și-a direcționat o mare parte din comerț spre sud, către SUA, a răspuns printr-o încercare de a-și spori relațiile comerciale spre est, către Europa, și spre vest, către Asia.